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王力宏崩毀：偶像假亦真 你還相信偶像嗎？

本報記者 葉君遠
王力宏(左起)、羅志祥和吳亦凡，都因嚴重的感情問題身敗名裂。圖／合成自微博、ＧＯＴ ＮＯ ＦＥＡＲS
王力宏(左起)、羅志祥和吳亦凡，都因嚴重的感情問題身敗名裂。圖／合成自微博、ＧＯＴ ＮＯ ＦＥＡＲS

偶像男星王力宏被前妻李靜蕾一封長文，炸碎長期營造的優質偶像形象；這些年，從情歌王子陶喆外遇、羅志祥被周揚青拆掉包裝，到吳亦凡的人設崩壞，如今連出道以來就以健康清新塑型的王力宏，背後竟是如此不堪，我們還能相信愛情？還能相信偶像？還能再被這些人唱的情歌感動嗎？

藝人的形象確實是包裝出來的，但看倌卻很少想過，現實和包裝不只是幕前幕後之隔，根本是天差地遠。

如果不是周揚青，如果不是都美竹，或沒有李靜蕾，羅志祥還是亞洲舞王，依然是年收數億的偶像；吳亦凡也還是中國收入最高的藝人前幾名，身上有十多項國際名牌代言。

而李靜蕾揭露「每到一個城市都有砲友」的王力宏，還是過去那個大家熟悉，在MV裡邊走邊唱的大男孩。就算已到了中年，也是許多女人心中好男人的典型。

陶喆多年前被爆外遇，他所唱的情歌不再有人相信，他也因此沉寂許久，不再有新作品。吳亦凡現在還被關在牢裡，什麼時候出來沒人關心，小豬羅志祥身敗名裂後，幾次想復出都沒成功，但計畫明年2月跟著狼人殺演唱會再試一次。

而王力宏呢？李靜蕾這枚重彈威力驚人，召妓、約砲、毀人家庭、甚至在法律限制的狀況內去衝撞制度，無論哪一條，他的演藝事業都將被判無期徒刑。

原因很簡單，有些藝人形象本來就差，就算花心欠債，就算聚賭召妓，歌迷影迷不見得意外。但18歲就摘下蕭邦鋼琴大賽冠軍、一舉成名卻因召妓自毀前程的李雲迪，以及王力宏的這些事，反差大到令人掉下巴，久久合不起來。

原來形象都是假的，也真是假的。各位，還會相信偶像嗎？

王力宏 吳亦凡 羅志祥

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