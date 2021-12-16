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參院通過維吾爾法案 限制新疆產品進口

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參院通過維吾爾法案 限制新疆產品進口

中央社華盛頓16日專電
白宮發言人莎奇。美聯社
白宮發言人莎奇。美聯社

繼聯邦眾議院後，美國聯邦參議院今天也通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」，法案將禁止涉及強迫勞動的新疆產品流入美國市場。

這項法案將在送交白宮，由美國總統拜登簽署後生效。白宮已表明拜登將會簽署這項法案。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）14日在媒體簡報上表示，拜登與國會看法一致，必須採取行動追究中國在種族滅絕與侵犯人權行為的責任，並解決新疆強制勞動問題。

在眾議院日前一致通過後，莎奇發出聲明表示，「行政團隊將和國會密切合作以執行這項立法，確保全球供應鏈沒有強迫勞動情事，同時致力於將供應鏈在地化或轉往第三地，包括半導體和潔淨能源」。

「防止維吾爾人強迫勞動法案」（The Uyghur Forced Labor Prevention Act）獲得美國跨黨派議員的高度支持。法案將要求國土安全部擬定清單，列舉與中國政府合作、壓迫新疆維吾爾穆斯林少數民族的實體，並禁止所有來自強迫勞動生產的產品進口至美國境內。

法案制定名為「可反駁推定」（rebuttable presumption）條款，企業必須向政府機構提出「明確且令人信服的證據」，證明進口自新疆的產品未涉及強迫勞動，否則一律推定所有來自新疆的商品皆由強迫勞動生產，藉以禁止這些商品進口。

這項禁令將在法案生效後180天內開始執行。

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