我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美商務部再出手 增出口管制中企名單

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖

美商務部再出手 增出口管制中企名單

記者張文馨／華盛頓報導
商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。美聯社
商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。美聯社

美國商務部16日宣布，為阻絕中國利用生物科技等美國技術，運用在軍事發展或迫害人權的監視系統，商務部決定將相關中企和機構列入出口管制的「實體清單」；這是繼上周將開發臉部辨識軟體的商湯科技（SenseTime）列入黑名單後，拜登政府再度以捍衛人權和國家安全為由，對中企實施管制。

美國政府將新疆地區維吾爾族面臨的情況，視為「種族滅絕」；路透報導，商務部此次將涉及協助壓迫維吾爾族的中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院等11個研究機構列入黑名單，為禁止美企出口商品的對象。

路透報導，以架設海底網路電纜為業務的華海通信（HMN International，前身為華為海洋）、江蘇亨通海洋光網系統、江蘇亨通光電、上海傲視控制科技等公司，被商務部點名意圖獲取美國技術，以協助解放軍軍事現代化，也被列入出口管制實體清單。

路透引述一名資深官員的說法表示，中國採取大規模壓迫性的社會控制，這些行動是美國政府致力解決科技遭誤用以監視人民的努力之一。

除了中國的企業與機構，這次被列入實體清單的國家，還有喬治亞、馬來西亞與土耳其，相關企業被認定協助伊朗發展軍事系統。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，生物科技和藥學發展可以挽救人命，不幸地是，中國選擇用來追求控制其人民及壓迫少數民族或宗教少數派，美國無法放任美國的商品、技術及軟體被用於美國國安對立面。

雷蒙多表示，美國將持續為對抗「中國及伊朗運用相關技術，威脅全球安全與穩定」一事挺身而出。

商務部 雷蒙多 伊朗

上一則

立陶宛撤北京外交人員 美：譴責中方脅迫

下一則

以打擊芬太尼等藥物濫用為由 美制裁4家中企1名個人

延伸閱讀

美明年要推亞洲經濟協議

美明年要推亞洲經濟協議
來去曼陀羅（四）

來去曼陀羅（四）
休班華警法拉盛KTV打斷2華男鼻梁 被控輕罪

休班華警法拉盛KTV打斷2華男鼻梁 被控輕罪
美商務部長：晶片荒2022下半年緩解

美商務部長：晶片荒2022下半年緩解

熱門新聞

康乃爾大學校長波拉克14日透過聲明證實，檢測團隊在大量染疫的學生樣本中，發現具有高度傳染性的Omicron變種病毒。(記者張宗智／攝影)

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

2021-12-14 21:33
伊利諾州愛德華茲維爾市一座亞馬遜物流中心10日因不堪強風而倒塌，造成至少6人死亡，這加劇該公司對員工恢復「手機禁令」的擔憂。（路透）

龍捲風毀倉庫釀6死 員工批亞馬遜「手機禁令」害人

2021-12-12 20:33
圖為蔡英文總統2017年1月出席尼加拉瓜總統就職典禮。（圖：總統府提供)

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

2021-12-09 18:26
中華民國中美洲友邦陸續被中華人民共和國挖走，繼巴拿馬、蕯爾瓦多後，尼加拉瓜也被奪。剛大選結束的宏都拉斯也岌岌可危。（取材自Google）

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

2021-12-09 20:58
資深電視新聞記者華勒斯宣布跳槽福斯的競爭對手CNN，擔綱主播。(美聯社)

媒體界震撼彈 福斯資深記者華勒斯 跳槽CNN當主播

2021-12-12 16:53
新冠變種病毒Omicron在美確診，衛生部門提醒公眾盡快打疫苗和補強針，並繼續做好防護。(美聯社)

美確診破5000萬 超越西班牙總人口 民眾快抓狂了

2021-12-14 09:18

超人氣

更多 >
幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦
獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪
8年前曝媽媽喜歡李靚蕾 揭王力宏婚變5大跡象

8年前曝媽媽喜歡李靚蕾 揭王力宏婚變5大跡象
王力宏上億資產怎分？豪宅、豪辦產權李靚蕾皆無份

王力宏上億資產怎分？豪宅、豪辦產權李靚蕾皆無份

走不出喪夫痛 曼哈頓七旬空巢華婦 疑抑鬱跳樓亡

走不出喪夫痛 曼哈頓七旬空巢華婦 疑抑鬱跳樓亡