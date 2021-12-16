美商務部再出手 增出口管制中企名單

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。美聯社

美國商務部 16日宣布，為阻絕中國利用生物科技等美國技術，運用在軍事發展或迫害人權的監視系統，商務部決定將相關中企和機構列入出口管制的「實體清單」；這是繼上周將開發臉部辨識軟體的商湯科技（SenseTime）列入黑名單後，拜登政府再度以捍衛人權和國家安全為由，對中企實施管制。

美國政府將新疆地區維吾爾族面臨的情況，視為「種族滅絕」；路透報導，商務部此次將涉及協助壓迫維吾爾族的中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院等11個研究機構列入黑名單，為禁止美企出口商品的對象。

路透報導，以架設海底網路電纜為業務的華海通信（HMN International，前身為華為海洋）、江蘇亨通海洋光網系統、江蘇亨通光電、上海傲視控制科技等公司，被商務部點名意圖獲取美國技術，以協助解放軍軍事現代化，也被列入出口管制實體清單。

路透引述一名資深官員的說法表示，中國採取大規模壓迫性的社會控制，這些行動是美國政府致力解決科技遭誤用以監視人民的努力之一。

除了中國的企業與機構，這次被列入實體清單的國家，還有喬治亞、馬來西亞與土耳其，相關企業被認定協助伊朗 發展軍事系統。

商務部長雷蒙多 （Gina Raimondo）表示，生物科技和藥學發展可以挽救人命，不幸地是，中國選擇用來追求控制其人民及壓迫少數民族或宗教少數派，美國無法放任美國的商品、技術及軟體被用於美國國安對立面。

雷蒙多表示，美國將持續為對抗「中國及伊朗運用相關技術，威脅全球安全與穩定」一事挺身而出。