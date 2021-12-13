拜登友台是模糊或清晰？ 美學者：言行不一增誤判風險

去年9月提出「戰略清晰」主張的美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯（Richard Haass）及學者薩克斯（David Sacks）13日再度投書雜誌「外交事務」，呼籲美國終結戰略模糊（strategic ambiguity），改採戰略清晰（strategic clarity）。(路透)

去年9月提出「戰略清晰」主張的美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯（Richard Haass）及學者薩克斯（David Sacks）13日再度投書雜誌「外交事務」，呼籲美國終結戰略模糊（strategic ambiguity），改採戰略清晰（strategic clarity）；文章分析提到，過去一年來拜登 政府嘴巴上維持戰略模糊，很多作為卻讓美國國內及盟友困惑，結果是增加中國誤判的風險。

作者們在文中表示，拜登政府官員宣稱要維持戰略模糊，對台灣的做法卻不一致，例如拜登說將在面臨中國侵略時捍衛台灣（事後美國政府官員撤回此立場），邀請台灣代表出席拜登就職典禮，派遣美國駐帛琉大使訪問台灣，以及在對日本 、南韓、歐盟、七大工業國組織（G7）的雙邊或多邊聲明中，強調台海重要性。

與此同時，日本和澳大利亞等盟友，已經在台海議題上做出明確表態，彷彿在敦促華府也跟進。

對美國政府的台灣政策提出質疑的，還有長期研究兩岸關係的北卡羅萊納州戴維森學院東亞政治學教授任雪麗（Shelley Rigger），她13日在胡佛研究所一場研討會表示，拜登政府近日作為似乎在改變對台政策邏輯，傾向「台灣與中國保持分離符合美國戰略利益」，這將讓兩岸局勢由原本的安全困境，陷入基本價值與利益的衝突。

「誰承擔呢？台灣承擔，台灣是夾在大鯨魚之間的小蝦米。」任雪麗說，老實說，台灣沒有採取行動的自由；當美國從她的角度要對台灣好，台灣無法說不，所謂台灣盟友的參與，很可能改變兩岸現狀，此外，蔡英文總統在台灣內部面對深綠的壓力，獨派認為台灣擁有美國支持應該盡速達到「台灣共和國」的獨立狀態，她說，外在的友台言論在在增加蔡所承受的國內政治壓力。

任雪麗表示，若美國在未清楚考慮所有影響的狀況下改弦易轍，可能讓試著在台灣政策上與美國保持一致的日本政府陷入棘手狀態。

哈斯和薩克斯的文章表示，「拜登政府的做法存在缺陷，他接受了長期的戰略模糊政策，不明確表態若中國對台使用武力，美國會捍衛台灣；但這種方式不太可能阻止一個越發自信、具能力且能承擔風險的中國。」

文章表示，拜登政府應轉向戰略清晰，明確向北京 表示，若侵略台灣，美國將採取所有可用的方式來應對，包含軍事力量和嚴厲的經濟制裁，讓北京了解侵略的代價遠超於潛在的好處。

這篇文章表示，戰略模糊是美國單方面政策，無關美中關係的基礎—三項聯合公報，美國應隨情勢變化調整這項政策。