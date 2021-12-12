G7外長會議談了什麼？習近平和普亭搶占焦點

普亭(左)與習近平。(路透)

民主富裕國家組成的七大工業國集團（G7 ）本週末召開外長會議，在西方猜測俄羅斯總統普亭 對烏克蘭 有何企圖之際，G7的長期戰略焦點則是放在中國國家主席習近平的力量。

路透社報導，過去40年來，中國經濟和軍事力量大幅提升，面對習近平愈來愈獨斷，美國及其G7盟邦正在尋找一致的回應之道。

當美國國務卿布林肯（Antony Blinken）等G7國家外長這次在英格蘭利物浦市（Liverpool）展開會談時，普亭（Vladimir Putin）很快成為戰略討論的焦點。

美國總統拜登（Joe Biden）有意支持烏克蘭，並藉清楚警告會發動嚴重經濟制裁來嚇阻普亭，獲得會上其他國家支持。

一名美國國務院高官表示，對於俄羅斯若做出非常差勁的選擇時，必須如何回應，G7各國看法十分一致。

西方憂心俄國可能正準備攻擊烏克蘭。克里姆林宮否認打算入侵烏國，但同時要求提供有法律約束力的安全保證，確保北大西洋公約組織（NATO）不會再東擴。

此外，根據熟悉討論過程的消息人士說法，這次G7外長會議也談到俄國被控發動不實資訊攻勢一事；但針對該不該就北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）祭出懲罰的議題，與會各方並無明確共識。

俄羅斯1997年曾被G7納入組成八大工業國集團（G8），但在2014年因併吞原屬烏克蘭的克里米亞半島，資格遭到凍結。

莫斯科表示，G7（美國、英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本）現在的指控有挑釁意味。

路透社指出，若說69歲的普亭是G7短期關切重點，習近平的中國則是大家都在談的戰略難題。

一名參加這次會議的官員說，G7「特別針對中國，進行非常、非常密切的討論」。

中國崛起成為全球重要強權，以及1991年蘇聯解體、冷戰結束，被認為是近代最重要的地緣政治事件。

1975年西方富裕國家成立G7，作為討論石油輸出國家組織（OPEC）石油禁運危機的論壇。

中國1979年的經濟規模還不及義大利，但在開放外國投資、推動市場改革後，如今中國已蛻變為世界第2大經濟體，於多項新科技領域居於全球領導地位。

今年6月在英國康瓦爾郡（Cornwall）的G7峰會上，中國與俄羅斯都是被抨擊的目標；中國則反批，世界不再由「小」團體統治。

美國國務院高官表示，這次G7外長討論到香港、新疆局勢，以及台海和平重要性，同時也談到支持立陶宛的必要性。駐立陶宛台灣代表處11月18日成立後，中國便降級與立陶宛的外交關係，並暫停領事服務。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）告訴記者：「我們在週末這次會議上清楚表示，我們關切中國的經濟脅迫政策。」

現在G7希望一起對北京採取行動，又不想要看起來像一個反中俱樂部。

西方官員指出，G7合體仍握有強大力量，其經濟影響力約合40兆美元，還包括全球5個正式擁核國家當中的3國。

官員們說，G7外長認真討論採取同步行動制衡中國的不實資訊，以及支援陷入中國債務陷阱的國家。

另一方面，加拿大8日加入澳洲、英國、美國的行列，對北京冬季奧運進行外交抵制，中國已稱這些國家將付出代價。在這次G7外長會議上，日本與德國仍未做出相關決定，義大利則對抵制抱持懷疑態度。

布林肯明天將前往東南亞訪問，試圖在印太地區組成抗中聯合陣線。