新疆種族滅絕是誰錯 維吾爾族法庭判習近平有責
英國民間法院「維吾爾獨立法庭」今天表示，發生在新疆的種族滅絕與危害人類罪，以及當地的維吾爾與哈薩克族遭凌虐，凡此種種中國國家主席習近平難逃罪責。
路透社報導，維吾爾獨立法庭（Uyghur Tribunal）發表聲明說：「中華人民共和國（中國）在中國西北部地區也就是新疆，對當地維吾爾族、哈薩克族和其他少數民族，犯下種族滅絕罪、危害人類罪及凌虐。」
「對於發生在新疆的種種，維吾爾獨立法庭確信習近平…及中國和中國共產黨高層難逃罪責。」
由英國律師奈斯（Geoffrey Nice）主持的維吾爾族法庭沒有制裁或執法權。
聯合國專家和人權組織估計，主要是維吾爾族和其他穆斯林少數民族共100多萬人，近年來被拘留在中國西部新疆地區的體系龐大集中營。
中國起初否認當地有集中營，但之後改口說，不過是職業訓練中心，並稱用途是對抗極端主義，2019年，中國說，集中營裡所有人都已「結業」。
去年6月間，世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress, WUC）籲請奈斯成立公正第三方的人民法庭，並且對於習近平與中共高層有罪責的判決表示歡迎。WUC總部位於慕尼黑，代表新疆和世界各地維吾爾人權益。
中國外交部發言人則說：「這個所謂的『法庭』沒有法律依據，也沒有任何可信度。」並說這個法庭呈堂的證詞是假的，最終判決是「幾個小丑上演的政治鬧劇」。
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