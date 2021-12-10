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新疆種族滅絕是誰錯 維吾爾族法庭判習近平有責

中央社北京9日綜合外電報導
主持維吾爾法庭的（Uyghur Tribunal）英國律師尼斯（Geoffrey Nice，圖）宣判指出：「本法庭確信中華人民共和國已對一項蓄意而且系統性的共同政策發揮作用，藉由限制和降低維吾爾族生育，長期地以降低維吾爾和其他少數民族人口的手段，來達成所謂『優化』新疆人口目標。」美聯社
主持維吾爾法庭的（Uyghur Tribunal）英國律師尼斯（Geoffrey Nice，圖）宣判指出：「本法庭確信中華人民共和國已對一項蓄意而且系統性的共同政策發揮作用，藉由限制和降低維吾爾族生育，長期地以降低維吾爾和其他少數民族人口的手段，來達成所謂『優化』新疆人口目標。」美聯社

英國民間法院「維吾爾獨立法庭」今天表示，發生在新疆的種族滅絕與危害人類罪，以及當地的維吾爾與哈薩克族遭凌虐，凡此種種中國國家主席習近平難逃罪責。

路透社報導，維吾爾獨立法庭（Uyghur Tribunal）發表聲明說：「中華人民共和國（中國）在中國西北部地區也就是新疆，對當地維吾爾族、哈薩克族和其他少數民族，犯下種族滅絕罪、危害人類罪及凌虐。」

「對於發生在新疆的種種，維吾爾獨立法庭確信習近平…及中國和中國共產黨高層難逃罪責。」

由英國律師奈斯（Geoffrey Nice）主持的維吾爾族法庭沒有制裁或執法權。

聯合國專家和人權組織估計，主要是維吾爾族和其他穆斯林少數民族共100多萬人，近年來被拘留在中國西部新疆地區的體系龐大集中營。

中國起初否認當地有集中營，但之後改口說，不過是職業訓練中心，並稱用途是對抗極端主義，2019年，中國說，集中營裡所有人都已「結業」。

去年6月間，世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress, WUC）籲請奈斯成立公正第三方的人民法庭，並且對於習近平與中共高層有罪責的判決表示歡迎。WUC總部位於慕尼黑，代表新疆和世界各地維吾爾人權益。

中國外交部發言人則說：「這個所謂的『法庭』沒有法律依據，也沒有任何可信度。」並說這個法庭呈堂的證詞是假的，最終判決是「幾個小丑上演的政治鬧劇」。

維吾爾 新疆 習近平

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