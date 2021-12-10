最高法院允許德州禁止墮胎法令持續存在

1日，一群反墮胎民眾聚集在華府示威。其中，一位民眾手舉「祈禱終結墮胎」的牌子。(美聯社)

最高法院10日裁定，禁止妊娠六周以上的墮胎 、俗稱「心跳法」(heartbeat bill )的德州 州法得以繼續存在，但德州墮胎診所得以針對這項禁令將德州政府官員告上聯邦法院。司法部對德州「心跳法」提出的違憲質疑，並未獲得最高法院採納。

德州參院第八號法案(Senate Bill 8，SB8)通過後今年9月1日生效，對婦女墮胎做出近半世紀以來最大規模限縮，一旦醫護人員能夠偵測到胎兒心跳，大約為妊娠六周之際，就禁止進行墮胎手術，遭到強暴或亂倫而懷孕的案例也不例外。

相較之下，最高法院重大判例1973年「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)及後來衍生的1992年「全國計畫生育委員會控告凱西案」(Planned Parenthood v. Casey)判例，若對胚胎可於子宮之外獨立生存(fetal viability)之前，也就是大約妊娠24周之前的墮胎設限，將構成違憲(unconstitutional)。

大法官 以8票對1票的壓倒性表決結果裁定，德州墮胎診所得以針對「心跳法」將主管營業執照的州政府官員告上聯邦法院。大法官同時也以5票對4票裁定，駁回針對德州州級法院法官或德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)而提告的「心跳法」訴訟，理由是派克斯頓等人「並無執法權限」(no enforcement authority)。

美聯社報導分析，最高法院的裁決對於墮胎診所來說，只是取得「部分勝利」；德州「心跳法」接下來還可能面臨更多司法挑戰，但在最高法院九位大法官當中，目前看來湊不齊足以擋下德州禁止墮胎新法的五票門檻。

另一方面，密西西比州禁止妊娠15周墮胎的州法引發訴訟，官司也已一路打到最高法院，口語辯論上周結束。美聯社報導分析，保守派大法官居多數的最高法院，最後可能對密州禁止墮胎法令做出某種程度調整，但結果如何仍必須等到明春裁決出爐時才能揭曉。

德州大學(University of Texas)研究團隊調查發現，德州「心跳法」實施第一個月裡，全州墮胎案件與2020年9月間的統計相比，減少了大約50%。

生育政策研究機構「葛特馬赫協會」(Guttmacher Institute)公布研究報告則顯示，某些希望墮胎的德州居民，必須遠赴比緊鄰德州更遠的其他州接受墮手術，因為與德州相鄰幾州的墮胎診所，對於跨州尋求墮胎的德州民眾已經應接不暇。