我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

尼加拉瓜與台斷交的時機 是對台灣最後的溫柔？

民主峰會淪圈地運動 恐不利拜登外交布局

華盛頓記者 張文馨
駐美代表蕭美琴在推特分享參與民主峰會的照片，相較其他領袖在畫面中呈現國旗，蕭美琴的視訊會議背景為民主峰會LOGO，此外，根據上圖，蕭的左手邊牆上懸掛玉山照。取材自蕭美琴推特。
駐美代表蕭美琴在推特分享參與民主峰會的照片，相較其他領袖在畫面中呈現國旗，蕭美琴的視訊會議背景為民主峰會LOGO，此外，根據上圖，蕭的左手邊牆上懸掛玉山照。取材自蕭美琴推特。

由美國發起的民主峰會，從一開始就被外界視為「圍堵中國」的戰術之一，中國也打著民主的旗號另闢戰場；這也讓主辦方設定的「盛會」，淪為敲鑼打鼓的「美中互相圈地運動」，反而讓受邀者怕被貼上標籤而望之卻步；已預料雷聲大雨點小的結果，很可能斲傷美國的領導威信，不利拜登整體外交布局。

拜登今年1月重返歐洲起，就再三向盟友保證「不要求大家在美中之間選邊站」，但民主峰會遭華盛頓郵報質疑，與會成員的民主品質良莠不齊，且不脫地緣政治考量，在在讓外界看到美國為團結盟友夥伴，對抗中國的圖窮匕見。

民主黨政府上台後，外交動作頻仍，無論是雙邊或多邊的聯合聲明，應對新冠或強化供應鏈等針對特定議題的會議，基本上各國和民間企業都很給面子出席，也許下若干承諾，唯獨這次的民主峰會，拜登竭力吹拉彈唱，具體共識結論猶未可知。

美中「密集競爭」，從聯合國組織、疫苗援助到台灣議題，經常亦步亦趨，雙方大動作或少，小動作卻不斷；這次美國的民主峰會登場前，中國搶先一步開了「民主論壇」，形同正面接戰。但如此拉幫結派畫分陣營，與圈地何異？對於被迫入夥的國家來說，實質利益和副作用又該如何計算？

包含美國在內，世界各國的期待與其說是「有效和陸方競爭」，更該說是「避免美中陷入冷戰式的集團對抗」。

但台灣的執政黨不這樣看，民進黨政府從一開始便積極高調宣傳此事，強化自己亞洲民主燈塔的形象，在軍事和外交壓力環伺的狀況下與美國交心，卻無力打開兩岸溝通管道。

駐美代表蕭美琴和拜登等民主盟友「同框」的這一天，尼加拉瓜選擇和中華民國斷交，與中華人民共和國建交，映照的正是國際政治現實下的「民主價值」與「國家利益」；台灣不是唯一面臨這道難題的國家，世界各國亦如是。

「民主」為美國為重返世界所高舉的旗幟，卻在激烈大國競爭的狀態下被稀釋和轉化，可能並非拜登這個政壇老將所願，他更該憂心的是，這場峰會落幕後，美國的領導威信如何維持，是否還能聯合世界各國與中國競爭或對抗。

拜登 民主峰會 中華民國

上一則

尼加拉瓜與台斷交的時機 是對台灣最後的溫柔？

延伸閱讀

安撫普亭？傳美國擬施壓烏克蘭 放棄烏東部分自治權

安撫普亭？傳美國擬施壓烏克蘭 放棄烏東部分自治權
哈佛入學申請規定遭控歧視亞裔 拜登促駁回訴訟

哈佛入學申請規定遭控歧視亞裔 拜登促駁回訴訟
白宮亞太裔事務辦公室啟動 戴琪任共同主席

白宮亞太裔事務辦公室啟動 戴琪任共同主席
民主峰會開幕拜登演說 強調民主面臨挑戰需要復興

民主峰會開幕拜登演說 強調民主面臨挑戰需要復興

熱門新聞

拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
媒體再次曝料副總統賀錦麗的辦公室不和，賀錦麗與白宮不合， 團隊管理不當，高總幕僚紛紛求去。圖為賀錦麗10月在白宮參與視訊預算會議。(路透)

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

2021-12-05 23:19
紐約州長霍楚2日晚間表示，目前紐約州已累計發現五例Omicron變種病毒感染者，其中四人在紐約市確診。

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

2021-12-02 19:02
45%的美國家庭表示通膨讓生活面臨「重度或中度」困難，同時消費者物價指數仍持續上漲。圖為紐約市民眾在街頭水果攤選購水果。（Getty Images）

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

2021-12-03 13:56

超人氣

更多 >
尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個
兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎

兒子命救活...報恩花33元買慈善彩券 中463萬豪宅大獎
美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此
好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼
尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？