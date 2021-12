與台斷交隨即與中會談 中方讚尼國「正確決定」

尼加拉瓜 政府今天突宣布與中華民國 斷絕外交關係,並承認中華人 民共和國為中國唯一合法政府,強調「台灣是中國不可分割的一部分」。對此,中國駐聯合國大使張軍發推文,讚揚尼國做出「正確決定」。

路透報導,張軍發推說,「我們高度讚揚尼加拉瓜政府做出正確決定,這符合時代潮流和人民的願望。一個中國原則是國際社會廣泛接受的共識且不容挑戰。」

據悉,尼加拉瓜今年11月總統大選時,因大力打壓政敵,遭到國際社會譴責與制裁,包括美國、英國、歐盟及美洲國家組織(OAS)等,拒絕承認尼國選舉結果,台方也曾呼籲尼方應遵循民主機制處理與不同政黨或意見人士的爭端,以符合其國家人民的利益。

對此,尼國政府採取更強烈的抗議與反擊,除主動宣布退出美洲國家組織,更與中國等威權國家靠攏。

針對尼國與台斷交一事,美國白宮和國務院尚未回應置評要求。

在尼加拉國之前,太平洋島國索羅門群島(Solomon Islands)和吉里巴斯共和國(Republic of Kiribati)相繼在2019年與台灣斷交,並轉向與中國建交,目前中華民國友邦數剩14國。

We highly commend the right decision made by the Government of Nicaragua, which is in line with the prevailing trend of the time and people’s aspiration.



The One-China principle is a consensus widely accepted by the international community and allows no challenge. pic.twitter.com/WJly1BV3Oh