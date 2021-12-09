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尼加拉瓜宣布與中華民國斷交 與中國建交

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與台斷交隨即與中會談 中方讚尼國「正確決定」

編譯徐榆涵、記者林則宏／即時報導
尼加拉瓜總統奧蒂嘉夫婦。（路透）
尼加拉瓜總統奧蒂嘉夫婦。（路透）

尼加拉瓜政府今天突宣布與中華民國斷絕外交關係，並承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，強調「台灣是中國不可分割的一部分」。對此，中國駐聯合國大使張軍發推文，讚揚尼國做出「正確決定」。

路透報導，張軍發推說，「我們高度讚揚尼加拉瓜政府做出正確決定，這符合時代潮流和人民的願望。一個中國原則是國際社會廣泛接受的共識且不容挑戰。」

據悉，尼加拉瓜今年11月總統大選時，因大力打壓政敵，遭到國際社會譴責與制裁，包括美國、英國、歐盟及美洲國家組織（OAS）等，拒絕承認尼國選舉結果，台方也曾呼籲尼方應遵循民主機制處理與不同政黨或意見人士的爭端，以符合其國家人民的利益。

對此，尼國政府採取更強烈的抗議與反擊，除主動宣布退出美洲國家組織，更與中國等威權國家靠攏。

針對尼國與台斷交一事，美國白宮和國務院尚未回應置評要求。

在尼加拉國之前，太平洋島國索羅門群島（Solomon Islands）和吉里巴斯共和國（Republic of Kiribati）相繼在2019年與台灣斷交，並轉向與中國建交，目前中華民國友邦數剩14國。

尼加拉瓜政府代表團已在天津與中方會談

在傳出與中華民國斷交的消息後，央視新聞10日上午8時33分報導，中國同尼加拉瓜政府代表團在天津舉行會談。

央視新聞指出，當地時間12月9日下午，中美洲國家尼加拉瓜政府發表聲明：承認世界上只有一個中國。中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。尼加拉瓜政府即日起與台灣「斷交」。

俄羅斯衛星通訊社報導，尼加拉瓜外交部長蒙卡達當天還表示，將停止一切與台灣官方的往來。

尼加拉瓜政府宣布與中華民國斷交 與中國建交

尼加拉瓜 中華民國 華人

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