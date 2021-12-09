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尼加拉瓜宣布與中華民國斷交 與中國建交

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尼加拉瓜政府宣布與中華民國斷交 與中國建交

中央社 / 馬拿瓜9日綜合外電報導
圖為蔡英文總統2017年1月出席尼加拉瓜總統就職典禮。（圖：總統府提供)
圖為蔡英文總統2017年1月出席尼加拉瓜總統就職典禮。（圖：總統府提供)

尼加拉瓜政府今天宣布，與中華民國斷絕外交關係。

尼加拉瓜政府今宣布與中華民國斷交。這是中美洲國家尼加拉瓜史上第二次與中華民國斷交，兩次相隔36年，而且決定都是由奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）主政期間做成。

奧蒂嘉現年76歲，原本是左派反陣政府陣線的領導者，1979年取得政權後，於1985年12月首次中斷與中華民國55年的外交關係，並承認北京，直到1990年查莫洛夫人（Violeta Barrios Torres de Chamorro）領導的政府上台，再度承認中華民國。

2006年奧蒂嘉再次當選總統，此後對台灣的態度曖昧，尼加拉瓜被視為可能倒向中國的中美洲國家之一。

尼加拉瓜轉向後，中華民國台灣的邦交國減為14個，包括8個拉丁美洲和加勒比海國家。

記者陳言喬／即時報導

大陸央視報導，當地時間12月9日下午，中美洲國家尼加拉瓜政府發表聲明：承認世界上只有一個中國。中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。尼加拉瓜政府即日起與台灣斷交。

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