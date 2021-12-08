彭博：對台灣發動戰爭對習近平而言是一大賭注

解放軍機頻頻擾台，引發台海「兵凶戰危」的疑懼。路透

中國在習近平 的領導下，變得更加武斷，並採取嚴厲措施讓香港 和新疆等地的異議人士噤聲。然而，對台灣發動戰爭，雖吸引那些愈來愈愛放話的中國民族主義者，對中國而言卻是一場豪賭。

彭博資訊報導，中國日益增強的軍事優勢，雖提高迅速戰勝的可能性，但另一種情況是演變成一場讓數萬人喪命的戰爭，並重創全球經濟，可能還讓中國招致美國和其盟國的攻擊。在習近平明年準備打破慣例、迎接第三個任期之際，這些事情可能導致中國政權不穩。

習近平近來致力於推動縮小貧富差距、限縮科技巨頭的力量，以及平息美中緊張情勢，顯示他渴望的是消除風險，而非承受風險。他對香港和新疆採取的措施，主要也是為了平息對共產黨統治的潛在挑戰，並維護國家穩定。

北京當局11月迅速採取行動，消除各界對於中國快要發動戰爭的臆測，顯示中國領導人在恐嚇台灣和避免中國民眾恐慌之間，所面臨的微妙平衡。11月初，官媒解放軍報旗下微博帳號「鈞正平工作室」痛斥，軍隊召回後備軍人的傳言是「惡意捏造」。

與此同時，美國和其盟國尋求力阻中國做出任何侵略台灣的行動，為此加強印太地區的防禦能力，凸顯災難性戰爭的可能性。白宮 國家安全顧問蘇利文7日表示，美國將在威懾和外交方面「採取我們可以做的一切行動」，以避免中國侵略台灣。

中國如今正享受40多年的和平果實，中國經濟從毫無活力的農業國家，蛻變成推動全球經濟成長的主要國家之一。日本前首相安倍晉三上周警告，若中國發動戰爭，將是「經濟自殺」。許多當地居民也都擔憂軍事衝突將破壞繁榮並加劇貧窮。

西方觀察家對於台海爆發衝突的時點分歧。2049計畫研究所資深主任易思安（Ian Easton）表示：「我認識的多數分析師相信，台灣可能會在明年被入侵，不過中國要付出巨大代價，而且存在可能戰線拉長、並升級成核戰的真正風險。」他還說，美國和台灣政府「仍過於鬆懈，似乎不願面對這個有多麼複雜的問題」。

但戴維森學院政治學教授任雪麗（Shelly Rigger）不認為衝突會馬上爆發，理由是此舉對每個人的危險性「非常高」。曾在白宮國安會任職的何瑞恩（Ryan Hass）另表示：「近期的風險遠比隨意看到的美國評論所言來得低。」

一位只願透露姓氏為蔡（Cai）的新加坡人表示，中國將持續對台灣的經濟施壓，讓台灣領導人最終覺得他們不能倚賴美國，「我不擔憂兩岸情勢；真的會爆發衝突？我不認為事情會發展到這步。」