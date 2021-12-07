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美日聯合演訓 首度依據美軍新作戰構想實施

美國外交抵制北京奧運 日本是否跟進很為難

中央社東京7日專電
美國宣布對北京冬奧進行外交抵制，藉此抗議中國人權紀錄不佳。日媒報導，日本若與美國同調，擔心與中國的關係惡化。不過，目前對於派閣僚出席北京冬奧持消極看法者較多。美聯社
美國宣布對北京冬奧進行外交抵制，藉此抗議中國人權紀錄不佳。日媒報導，日本若與美國同調，擔心與中國的關係惡化。不過，目前對於派閣僚出席北京冬奧持消極看法者較多。美聯社

美國宣布對北京冬奧進行外交抵制，藉此抗議中國人權紀錄不佳。日媒報導，日本若與美國同調，擔心與中國的關係惡化。不過，目前對於派閣僚出席北京冬奧持消極看法者較多。

日本共同社報導，鑑於美國拜登政府宣布對北京冬季奧會實施外交抵制，日本政府開始正式研議是否派政要出席，認為應顧及美國抗議中國人權紀錄不佳所展現的堅毅態度，對於派閣僚出席北京冬奧的消極意見很多，正在研議僅派體育相關組織幹部出席的方案。

北京冬奧會開幕式預定明年2月4日舉行，但預計同一時期日本國會將審議2022年度預算案等，因此有意見認為，從日程上來看，閣僚難以出席北京冬奧。

日本外務省表示，今年夏天中國派遣國家體育總局局長、中國奧委會主席苟仲文出席了東京奧運會。外務省相關人士列舉出日本體育廳長官室伏廣治、日本奧委會（JOC）主席山下泰裕作為出席北京冬奧的候選人，認為派這樣層級的人物回應，應該沒問題。

外務省幹部認為，今年夏天東京奧運舉辦時，各國也是幾乎事到臨頭才決定派什麼層級的人士出席，現在還不到做判斷的時候，有必要看清國內外的形勢。

日本朝日新聞報導，對於美國的判斷，歐洲各國可能跟進，日本如果與此同調的話，日中關係恐惡化。

日本首相岸田文雄今天在首相官邸（行政中心）對媒體說：「將綜合考量冬奧意義及對我國外交意義等，站在日本國家利益角度做出自己的判斷，這是我國的基本態度。」

報導說，政府內部有人擔心日中關係將因此事而惡化。岸田10月與中國國家主席習近平舉行電話會談時表示，明年是日中邦交正常化（建交）50週年，要一同建立具有建設性且穩定性的日中關係。

不過，中國主張釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）是中國的領土，對日本而言，唯一的同盟國美國的判斷具有相當大的意義。

日本外相林芳正今天在例行記者會上表示，會考慮各種情況做綜合性的判斷。被媒體問及「各種情況」是否指考慮人權時，林芳正強調，自由、基本人權的尊重、法治等國際社會上的普世價值也能在中國受到保障是很重要的，日本基於這樣的立場，會在各層面直接敦促中國。

報導說，自民黨內部由右派國會議員所組成的「維護日本的尊嚴與國益之會」今天到首相官邸（行政中心）會晤岸田，盼岸田要明確展現不容許中國侵害人權的立場。鑑於新疆維吾爾自治區等的人權受迫害的情況，要求岸田要讓中國政府知道，只要中國不停止打壓人權，日本就有可能進行外交抵制。

「維護日本的尊嚴與國益之會」的代表、參議員青山繁晴在會晤岸田後對媒體表示，如果沒有訂出個程序就派遣外交使節團的話，那形同違反聯合國憲章所規定的不容許打壓人權、踐踏人類尊嚴的行為，等於是向國際社會發出錯誤的訊息。

日本 北京冬奧 東京奧運

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