美警告：俄若入侵烏克蘭 將採取金融制裁並向東歐增兵

美國總統拜登(右)和俄羅斯總統普亭(左)將舉行會談討論烏克蘭情勢。 歐新社資料照片

就在美國總統拜登和俄羅斯總統普亭 舉行會談的前夕，白宮6日警告，一旦俄國侵略烏克蘭 ，美國將向東歐增兵，並採取嚴厲的新經濟措施。

一名美國政府高階官員表示，拜登還將向普亭明確表示，美國不排除讓烏克蘭未來加入北大西洋公約組織（NATO）的可能性。

該名官員指出，一旦普亭採取行動，東歐盟國將提出更多要求，而美國將對增派部隊、提升能力和加強演習做出積極回應。

此外，這名官員還表示，如果俄羅斯選擇入侵烏克蘭，將會付出真正的代價。美國和歐洲盟友準備採取實質的經濟反制措施，這將對俄羅斯經濟造成重大且嚴重的經濟損害。

美國智庫海軍研究中心CNA俄羅斯研究部主任科夫曼（Michael Kofman）表示，「這肯定是2014年以來，我們可能見過的最大規模俄軍部署」。

他指出，這次俄軍集結的規模、不尋常的軍隊調動和預備役人員的準備，都比向烏克蘭及其西方盟國發出可信威脅所需的還複雜，「你大可用規模更小、更明顯的部署方式來恐嚇或嚇唬他人」。

烏克蘭估計，邊境附近約有10萬俄羅斯大軍集結，面臨2015年以來最嚴重危機。烏克蘭政府軍與俄羅斯支持的叛軍自2014年起衝突不斷，當時俄方秘密派遣坦克和大砲包圍烏軍，導致上萬人身亡，2015年2月，俄羅斯、德國、法國和烏克蘭四國領袖在白俄羅斯 首都明斯克就解決烏克蘭危機簽署和平協議。