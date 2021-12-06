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美警告：俄若入侵烏克蘭 將採取金融制裁並向東歐增兵

編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登(右)和俄羅斯總統普亭(左)將舉行會談討論烏克蘭情勢。 歐新社資料照片
美國總統拜登(右)和俄羅斯總統普亭(左)將舉行會談討論烏克蘭情勢。 歐新社資料照片

就在美國總統拜登和俄羅斯總統普亭舉行會談的前夕，白宮6日警告，一旦俄國侵略烏克蘭，美國將向東歐增兵，並採取嚴厲的新經濟措施。

一名美國政府高階官員表示，拜登還將向普亭明確表示，美國不排除讓烏克蘭未來加入北大西洋公約組織（NATO）的可能性。

該名官員指出，一旦普亭採取行動，東歐盟國將提出更多要求，而美國將對增派部隊、提升能力和加強演習做出積極回應。

此外，這名官員還表示，如果俄羅斯選擇入侵烏克蘭，將會付出真正的代價。美國和歐洲盟友準備採取實質的經濟反制措施，這將對俄羅斯經濟造成重大且嚴重的經濟損害。

美國智庫海軍研究中心CNA俄羅斯研究部主任科夫曼（Michael Kofman）表示，「這肯定是2014年以來，我們可能見過的最大規模俄軍部署」。

他指出，這次俄軍集結的規模、不尋常的軍隊調動和預備役人員的準備，都比向烏克蘭及其西方盟國發出可信威脅所需的還複雜，「你大可用規模更小、更明顯的部署方式來恐嚇或嚇唬他人」。

烏克蘭估計，邊境附近約有10萬俄羅斯大軍集結，面臨2015年以來最嚴重危機。烏克蘭政府軍與俄羅斯支持的叛軍自2014年起衝突不斷，當時俄方秘密派遣坦克和大砲包圍烏軍，導致上萬人身亡，2015年2月，俄羅斯、德國、法國和烏克蘭四國領袖在白俄羅斯首都明斯克就解決烏克蘭危機簽署和平協議。

白俄羅斯 烏克蘭 普亭

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