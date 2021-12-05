中國首個大西洋岸軍事基地？美情報：赤道幾內亞為目標

美國高級官員透露，該國機密情報報告指出，中國打算在赤道幾內亞建立該國在大西洋的第一個「永久性軍事基地」。（新華社）

美國高級官員透露，該國機密情報報告指出，中國打算在赤道幾內亞 建立該國在大西洋的第一個「永久性軍事基地」。

「華爾街日報」報導，官員拒絕描述機密情報調查結果的細節，但他們表示報告提出若屬實，中國軍艦將能夠在美國東海岸對面進行武裝，這一威脅已經「敲響警鐘」。

美國首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）曾於10月造訪赤道幾內亞，其任務便是說服赤道幾內亞總統和他身為副總統的兒子拒絕中國的提議。拜登 政府的一名高級官員指出「作為我們解決海上安全問題外交的一部分，我們已向赤道幾內亞明確表示，涉及中國在該處活動的某些潛在行為會引發國家安全擔憂」。

在此之前，中美兩國已經在台灣問題、中國高超音速飛彈試驗、新冠疫情起源等議題出現衝突。美國近期更努力阻止中國從新的海外基地投射軍事力量。

美國官員指出，北京 政府在赤道幾內亞的重要關注點為「巴塔」（Bata）。據悉，北京已在巴塔建立深水商港。

美國非洲司令部司令唐森德將軍（Stephen Townsend）4月在參議院作證時就曾稱「來自中國的『最重大威脅』將是『非洲大西洋沿岸的軍事海軍設施』」，更強調「軍事上的意義不僅是一個可以停靠、獲取汽油和物資的地方，我說的是一個可以重新武裝、補充彈藥和修理海軍艦艇的港口」。