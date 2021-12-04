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Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

編譯李京倫／報導
倫敦接種站桌上4日擺放一瓶尚未使用的輝瑞疫苗。（美聯社）
倫敦接種站桌上4日擺放一瓶尚未使用的輝瑞疫苗。（美聯社）

世界衛生組織（WHO）三日指出，新冠病毒變異株Omicron已入侵38國，初步數據顯示其傳染力比Delta強，但尚未傳出死亡病例。面對新的威脅，該打加強針還是等新疫苗？世衛組織和疫苗生產商分別給出答案。

德國之聲報導，世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，尚無證據顯示必須改變現有疫苗以對抗Omicron，建議各國政府讓更多人接種市面上的疫苗。他說：「現在我們非常有效的疫苗正在發揮作用。我們必須更公平分配疫苗，以及讓風險最高的人群接種。」

德國生物技術公司BioNTech執行長吳沙忻（Ugur Sahin）向路透表示，該公司應該能夠很快調整其疫苗以應對Omicron。吳沙忻說，雖然病毒變異，BioNTech與輝瑞公司合作開發的現有疫苗（又稱BNT疫苗）應能繼續防止重症。他認為，與那些只注射兩針疫苗的相比，注射第三針可能更能防止罹患Omicron引起的嚴重疾病。

德國疫苗接種常設委員會（StiKo）負責人默滕斯（Thomas Mertens）也敦促人們接種加強針。他預計未來幾個月內可能不會出現針對Omicron的新疫苗。他向萊茵郵報表示：「疫苗商在實驗室裡可能需要三到六個月的時間。這不是一件小事。他們必須製造出一種對Omicron和Delta都有效的疫苗，因為Delta仍廣泛存在。」

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