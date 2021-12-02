我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美第三例 科州女確診Omicron 已完全接種

美宣布新規 所有來美旅客須交登機前一天檢測陰性證明

美歐外交高層對話 「強烈關切」北京在台海行徑

中央社／華盛頓2日專電
美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino）2 日下午在華府舉行第二屆美歐中國議題對話。（取材自臉書）
美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino）2 日下午在華府舉行第二屆美歐中國議題對話。（取材自臉書）

美歐外交高層今天召開中國對話，雙方會後發布聯合新聞稿，強烈關切中國在台海、南海與東海的單方面問題行徑。他們批評北京作為破壞區域和平安全，也直接衝擊美歐安全繁榮。

美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino）今天下午在華府舉行第二屆美歐中國議題對話（US-EU Dialogue on China），雙方談論多項議題，並向對方說明近期與中國官員會晤內容。

兩人會後發布聯合新聞稿，對中國一系列問題行徑表達關切，囊括台灣海峽、南海、東海、新疆、西藏與香港等議題。

新聞稿指出，薛曼與沙尼諾對中國在南海、東海與台海的問題及單方面行徑表達「強烈關切」（strong concern）。他們認為北京作為有損區域和平安全，且對美國與歐盟的安全繁榮造成直接衝擊；他們也重申，依循國際法維持、促進航行與飛行自由有其重要性。

此外，新聞稿表示，兩人也討論中國內部持續上演的人權侵犯問題，包括新疆與西藏少數民族遭系統性壓迫、香港自治與民主被侵蝕等。雙方希望持續在中國人權議題上往來與合作，包括在多邊場域。

薛曼與沙尼諾5月在布魯塞爾召開首次中國議題對話，會後也曾發布聯合新聞稿。但兩人當時並未對中國在台海的作為表達關切，涉及台灣部分，僅談到台灣國際參與的重要性，包括世界衛生組織（WHO）論壇與世界衛生大會（WHA）。

今天聯合新聞稿不僅談到台海情勢，措辭也相當強硬，顯見中國近幾個月在台海作為，包括10月初4天內就派出149架軍機擾台，已成為美歐關切重點之一。

在整體對中政策上，根據今天的聯合新聞稿，薛曼與沙尼諾重申美國、歐盟與中國的關係多面向，雙方應在投資發展自身經濟的同時，在對中作為上持續保持密切聯繫，並在可能情況下與中國合作，以負責任方式管理與北京的競爭及系統性對抗（systemic rivalry）。

在其他議題上，兩人也談到保護與建立經濟及科技韌性、強化與確保供應鏈多元化、因應經濟脅迫的重要性。

展望未來，新聞稿指出，兩人決定持續舉辦美歐資深官員、專家層級會議，下一屆高層對話則預計在2022年年中召開。

薛曼 北京 歐盟

上一則

美韓防長共同聲明 首提台海安全

下一則

全美第三例 科州女確診Omicron 已完全接種

延伸閱讀

美歐高層2日進行中國對話 台灣列討論主題

美歐高層2日進行中國對話 台灣列討論主題
印太衝突熱點 陸軍部長：釣魚台、台海與南海

印太衝突熱點 陸軍部長：釣魚台、台海與南海
緊接拜習會後 美日韓召開高層會議關切台海

緊接拜習會後 美日韓召開高層會議關切台海
美方妥協？央視：拜登全面回應北京提出的3條紅線

美方妥協？央視：拜登全面回應北京提出的3條紅線

熱門新聞

聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
Omicron變種病毒近日迅速傳播，讓民眾擔憂可能有新一波疫情，不過流行病學專家持相反意見，認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。（美聯社）

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

2021-11-30 20:43
白宮首席醫學顧問佛奇表示，南非發現最新新冠病毒變種B.1.1.529雖在美國尚未現蹤，但已是「紅色警告」。（美聯社）

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

2021-11-27 13:50
梁元華（左）與柯林斯（右）在社群網站相當活躍，經常發布與飼養小狗「可可」(Coco，中)有關的生活點滴。（取自Instagram）

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

2021-11-27 06:13
美國加州1日出現全國首例變種新冠病毒Omicron的確診病患。圖為舊金山國際機場。(Getty Images)

全美首例 加州發現Omicron確診病患

2021-12-01 14:23
美國紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）於美國時間26日晚間宣布，紐約州自12月3日起將進入「緊急狀態」。（美聯社）

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

2021-11-26 21:12

超人氣

更多 >
彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價
鍾麗緹大女兒遺傳漂亮基因 摘溫哥華華裔小姐亞軍

鍾麗緹大女兒遺傳漂亮基因 摘溫哥華華裔小姐亞軍
密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校
在沃爾瑪踩到釘子 南卡女被迫截肢 獲賠1000萬元

在沃爾瑪踩到釘子 南卡女被迫截肢 獲賠1000萬元
全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測