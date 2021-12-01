梅杜斯新書：川普在首場電視辯論前三天就已確診

前總統川普任內的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)下周即將出版回憶錄「統帥的幕僚長」(The Chief's Chief)。美聯社

前總統川普 任內的白宮 幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)在下周即將出版的回憶錄「統帥的幕僚長」(The Chief's Chief)中寫道，2020年大選期間，川普在與民主黨候選人拜登舉行第一場電視辯論之前的三天，就已經確診感染新冠病毒。川普1日則發表聲明，指稱梅杜斯的說法是「假新聞」。

根據英國衛報(The Guardian)11月30日取得新書截錄，梅杜斯在回憶錄中指出，根據總統大選辯論規定，候選人必須在辯論會展開前72小時接受病毒檢測 並取得陰性結果證明才能出席，但身為幕僚長的他當時心知肚明，「沒有任何人事物能擋得了川普去參加」。梅杜斯是川普任內四位幕僚長當中的最後一位。

梅杜斯在書中指出，川普確診感染新冠病毒之後，不久便透過另一種檢測獲得了陰性結果。

川普與拜登的首場辯論2020年9月29日於克里夫蘭登場，當時川普74歲，拜登77歲，年齡因素讓兩人同屬染疫高風險族群。川普則在10月2日宣布確診感染新冠病毒，白宮當時對媒體表示，川普確診陽性結果出爐的幾小時內便發布消息。

梅杜斯在回憶錄中寫道，川普9月26日得到病毒檢測為陽性的結果，消息讓白宮上下為之震驚，因為白宮才剛在玫瑰花園(Rose Garden)為了最高法院大法官提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)舉辦大型派對。

梅杜斯寫道，得到川普確診消息之前，由於川普看來「略為疲倦」，以為川普大概得了感冒，證實確診的當天晚間，川普也依原訂計畫前往賓州米德爾頓(Middletown)參加選舉造勢大會。

書中寫道，座機才剛起飛，梅杜斯便接到白宮醫師康利(Sean Conley)來電。康利在電話中對梅杜斯說：「別讓總統出門，他的病毒檢測結果剛才呈現陽性。」

梅杜斯寫道，向川普轉達確診消息時，川普爆粗口說道：「你在開玩笑吧。」

書中指出，川普9月27日行程不多，但有前往維吉尼亞州打高爾夫球，還與陣亡美軍官兵家屬見面，9月28日則與企業家座談。

根據媒體報導，川普後來責怪遭到陣亡官兵家屬傳染新冠病毒。