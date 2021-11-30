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國會暴動調查 梅杜斯態度軟化將作證 避遭控藐視國會

編譯潘勛／綜合30日電
前白宮幕僚長梅杜斯現願配合國會暴動調查，已提呈大量資料紀錄，以避免被指控藐視國會。（歐新社）
前白宮幕僚長梅杜斯現願配合國會暴動調查，已提呈大量資料紀錄，以避免被指控藐視國會。（歐新社）

眾院調查國會山莊暴動特別委員會主席湯普森(Bennie Thompson)表示，前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)現願配合調查，已提呈大量資料紀錄給委員會，且很快就會現身，首次提供證詞以避免委員會對他祭出藐視指控。

今日美國報(US Today)30日報導，湯普森雖認同梅杜斯願意合作，但還要看梅杜斯接到傳票而證供時，配合到什麼程度，再考慮要不要採進一步行動。

一群川普前朝官員及競選謀士拒絕配合特別委員會的調查，此前梅杜斯名列其中；委員會發出傳票，要求交出國會山莊發生暴動事件前後，白宮的相關檔案紀錄，川普30日向聯邦巡迴上訴法院提訟，抗拒傳票；司法部已對川普的政治顧問巴農(Steve Bannon)祭出藐視國會的刑事罪名。

梅杜斯的律師特威利格(George Terwilliger)11月曾表示，梅杜斯要等到川普聲稱白宮紀錄有行政特權的防律攻防戰結束，不然不願配合調查委員會；但特威利格30日表示，目前自己客戶願意提供「自願回應」，而不牽涉到有特權的白宮通聯紀錄。

特威利格現在表示，「我方自始便表示，持續與委員會及委員會幕僚合作，看看能否達成共存之道，既不要求梅杜斯放棄行政特權，又不放棄長期以來的立場，也就是白宮高級助理不能受迫而當著國會作證。」

調查委員會9月23日發傳票給梅杜斯，要求他提供元月6日與川普的聯絡紀錄；當天有人組織集會，川普當著那群人之前演講，隨後暴民便攻打國會山莊，委員會也要梅杜斯提供他與集會組辦方的通聯紀錄。

委員會另要求梅杜斯提供資訊，談到梅杜斯當時接洽司法部，要求調查幾個州是否有選舉舞弊，另鼓勵幾個州的官員去調查州內的選舉舞弊指控。因為站不住腳，60多件2020年選舉訴訟遭法院駁回。

特威利格曾致函委員會，表梅杜斯覺得「受限於職務」，而不理會委員會所發傳票。

前白宮幕僚長梅杜斯現願配合國會暴動調查，已提呈大量資料紀錄，以避免被指控藐視國會...
前白宮幕僚長梅杜斯現願配合國會暴動調查，已提呈大量資料紀錄，以避免被指控藐視國會。(路透)

川普 白宮 傳票

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