病毒學家：Omicron變異株威力似未超過Delta變種病毒

杜蘭大學(Tulane University) 病毒學家蓋瑞(Robert Garry)針對Omicron、Delta兩款變種病毒突變進行對照比較後指出，與傳染力有關的突變方面，「我並沒有在Omicron變種病毒株上頭看到能夠大幅超過Delta變種病毒的地方」。美聯社

有線電視新聞網(CNN)報導，杜蘭大學(Tulane University) 病毒學家蓋瑞(Robert Garry)針對Omicron 、Delta兩款變種病毒 突變進行對照比較後指出，與傳染力有關的突變方面，「我並沒有在Omicron變種病毒株上頭看到能夠大幅超過Delta變種病毒的地方」。

蓋瑞指出，如今有待科學界解開的最大問題就是，當Omicron變種病毒株進入Delta變種病毒廣泛流傳的人口之後，威力是否會強過Delta變種病毒，還是會被Delta變種病毒所覆蓋。

蓋瑞受訪時說，Omicron變種病毒的確有大量突變同時出現，「但這種病毒演進特質，我們之前就曾見過」。他指出，許多疫情熱點較可能讓病毒出現突變，「不過光是因為許多突變的出現，並不一定等同這些突變特質相加起來會讓這款變種病毒變得更具殺傷力」。

他說，新冠病毒出現的各種突變，總結起來將對病毒本身造成何種影響，「目前我們仍無法確切了解」。

CNN報導指出，某些基因專家指出，Delta變種病毒擁有的超強傳染力突變特性，Omicron變種病毒似乎沒有具備。

位於西雅圖的華盛頓大學(University of Washington)賀勤森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Center)基因科學家兼流行病學家貝福特(Trevor Bedford)在推特發文分析指出，傳染力極強的Delta變種病毒有著許多非棘蛋白突變，這個特質Omicron變種病毒則沒有，「如果到頭來Omicron變種病毒的傳染力與Gamma變種病毒接近，我並不會感到意外」。

根據研究，先前的Kappa變種病毒也曾帶有讓傳染力變強的突變，不過Kappa變種病毒後來已經逐漸消失。

今年夏季初期，Delta變種病毒在短短數周之內橫掃全美，讓美國 在推出新冠疫苗之後疫情再度升高。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)數據顯示，目前全美新冠病毒確診案例當中，高達99%與Delta變種病毒有關。

報導指出，Delta變種病毒是否將被Omicron變種病毒取而代之，仍有待觀察。

美國國家衛生研究院(National Institutes of Health)院長柯林斯(Francis Collins)29日接受CNN專訪時說，目前在美國仍有著Delta變種病毒引起的嚴重疫情，「這點是我們需要思考的」。