日本宣布禁止外國人入境 病毒向美進逼

率先發現新冠病毒Omicron變異株的南非，對外空中交通幾乎中斷，約翰尼斯堡國際機場28日空蕩蕩。（路透）

全球各地相繼傳出感染新冠病毒Omicron 變異株病例，加拿大28日表示，兩名從奈及利亞入境的旅客確認感染Omicron，顯示病毒已到美國門口，歐洲則是幾乎每個國家都有新變異株確診或疑似病例；日本 首相岸田文雄29日宣布，30日起全面禁止外籍人士入境。這是繼以色列、摩洛哥後第三個鎖國的國家。

滿18歲 經評估可打第3劑

為防堵Omicron變異株，許多國家加快第3劑接種腳步。台指揮中心指揮官陳時中29日宣布，已完成兩劑新冠肺炎疫苗 的65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員及第9類民眾等6大類族群，應於第二劑接種6個月後，追加接種第3劑；其他滿18歲以上民眾，可先思索自身感染風險以及接種意願，經醫師評估後接種第3劑。

陳時中說，第3劑開打時間，應該落在過年左右，最快可能於明年1月1日後執行；疫苗選擇上，希望第3劑疫苗和第2劑相同廠牌，但不會設限，且開放混打。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬說，「混打效果較佳」，建議選擇與前兩劑不同的疫苗；例如，前兩劑打mRNA疫苗（BNT、莫德納）者，第3劑可考慮換打AZ，可提高中和抗體濃度，T細胞免疫反應能維持更久。

跟進以色列 已3國封邊境

世界各國陸續傳出感染新冠病毒Omicron變異株的確診病例，以色列自28日午夜起，率先禁止所有外國旅客入境，為期兩周，成為這波Omicron疫情第一個封鎖邊境的國家；摩洛哥接著跟進，29日起禁止所有旅客入境兩周，日本是第3個宣布鎖國防疫的國家。

岸田說，為避免日本發生最壞狀況，「將從11月30日零時起，禁止全世界外國人入境日本」。日本人只要是從目前已確認有疫情的14個國家或地區返日，將針對風險高低要求在指定場所進行嚴格隔離措施。

日本厚生勞動省說，1名從納米比亞入境的人士確診新冠病毒，將進行基因組解析以確認是否感染Omicron。

加國2例 歐洲幾全境擴散

其他地區，美國尚未確認有Omicron病例，不過，加拿大28日表示，首都渥太華發現兩名近日從奈及利亞入境的旅客，確認有感染Omicron變異株。

歐洲幾乎每個國家都有確診或疑似病例，葡萄牙是最新一個遭攻陷地區，29日發現13起Omicron病例，都跟貝倫人足球俱樂部有關。貝倫人隊月中赴南非比賽，回國後有人確診；法國也發現8起疑似病例。