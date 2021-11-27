防堵新變異株 抵英國旅客一律隔離至採檢陰性

英國發現2例omicron變種病毒感染後，首相強生27日召開新聞發布會。(美聯社)

英國 首相強生今天表示，英國將要求所有抵達旅客進行隔離，直到他們能提出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR檢測 陰性證明為止，且將恢復商店和大眾運輸系統強制戴口罩 措施。

法新社報導，強生（Boris Johnson）在倉促安排的記者會上表示，「我們如今必須更進一步，實施新的檢測作法。」英國政府數小時前剛證實，境內出現兩起Omicron新變異株確診病例。

目前入境英國的所有英國人和外國人，必須在抵達的第2天接受PCR檢測。新規定增添要求在檢測結果呈陰性前進行隔離，規定明顯趨嚴格，試圖遏阻新變異株蔓延擴散。

強生說：「我非常希望我們能發現，我們持續處於強大境地，且我們能再度解除這些措施。」他並承諾將會在3周內的聖誕節前進行評估。

強生又說，「但目前這是負責任措施」，誓言保護英國人期盼今年能有更歡樂耶誕節的希望，他先前表示，未來不會採取進一步全國性防疫封鎖措施。

強生也表示，今年稍早前取消的強制戴口罩措施將會恢復實施，但未明確交代新措施將會於何時開始生效。

路透社報導，英國首相強生今天揭示新防疫措施，試圖遏阻Omicron新變異株擴散，宣布所有抵達英國旅客必須接受檢測，且已到了加強施打追加劑疫苗時刻。

強生在記者會上表示：「我們將要求入境英國的任何人，於抵達後的第2天結束前接受PCR檢測，並自我隔離直到採檢結果呈陰性為止。」

強生又說，曾與Omicron疑似案例的確診者接觸過的人，將必須自我隔離10天，且英國政府將會強化戴口罩規定。

此外，英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，新出現的Omicron變異株，有合理機率會具有某種程度的疫苗脫逃性。

與強生一同出席記者會的惠提說：「有合理機率此新變異株，至少將會具有某種程度的疫苗脫逃性。」