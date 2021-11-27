我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

Omicron勢猛 BNT、AZ及莫德納加緊研究疫苗效力

中央社／法蘭克福-倫敦26日電
世界衛生組織將南非出現的最新COVID-19變種病毒命名為Omicron。（路透）
世界衛生組織將南非出現的最新COVID-19變種病毒命名為Omicron。（路透）

德國生技公司BioNTech今天預計，兩周內會有更多COVID-19新變異株Omicron的資料，以判定疫苗是否需要調整；英國阿斯特捷利康公司也正研究Omicron對疫苗的影響。

世界衛生組織（WHO）宣布將近日發現的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株B.1.1.529列為「高關注變異株」（variant of concern），命名為Omicron。

BioNTech公司和共同研製疫苗的美國輝瑞大藥廠（Pfizer）表示，若有必要，預計可在約100天內推出專門針對Omicron研發的新疫苗。

路透報導，BioNTech透過聲明表示：「我們理解專家們的關切，已立即就B.1.1.529變異株展開調查。」

聲明還提到：「我們預期最遲兩周內會有更多實驗室測試資料。這些資料將提供更多有關B.1.1.529是否為『逃逸變異株』（escape variant）的資訊；如果是逃逸變異株，萬一擴散到全球，可能就需要調整我們的疫苗。」

「逃逸變異株」是指這種變異株能躲過人體接種疫苗後產生的特定免疫反應。

BioNTech還表示，可與輝瑞合作在6周內重新設計疫苗，並於100天內交付第一批貨。

美國莫德納生技公司（Moderna）也在聲明中表示，正努力研發專門對抗新變異株的次世代追加劑型疫苗，也一直在測試更高劑量的現有追加劑，並研究可抵禦多種變異株的其他次世代追加劑型疫苗。

阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）在聲明中說：「就如任何新出現的變異株一樣，我們正在研究B.1.1.529以更瞭解這種變異株及對疫苗的影響。」

這家藥廠還表示，正在非洲波札那和史瓦帝尼研究及蒐集數據，「這將讓我們得以蒐集Vaxzevria（AZ疫苗）在真實世界對新病毒變異株防護力的資料」。

阿斯特捷利康公司強調，AZ疫苗對所有COVID-19病毒的「高關注變異株」（variants of concern）都顯示有效。

阿斯特捷利康公司也研發了抗體雞尾酒療法，可用來預防及治療COVID-19。雖然有些科學家擔心棘蛋白突變會破壞單株抗體藥物的效力，但阿斯特捷利康公司宣稱自家組合藥物或可保有效力。

阿斯特捷利康公司表示：「我們也在測試長效抗體組合AZD7442對這種新變異株的效力，希望AZD7442能維持療效，因為它包含兩種強效抗體，對病毒有不同且互補的活性。」

美國嬌生集團（ Johnson & Johnson）也表示密切關注各種變異株，同時測試旗下疫苗對新變異株的效力。

疫苗 美國 輝瑞

上一則

新冠最新變種嚇壞世界 一次看懂Omicron株

延伸閱讀

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%
5 歲至 11 歲孩童接種 COVID 疫苗須知

5 歲至 11 歲孩童接種 COVID 疫苗須知
新變異株Omicron攪局 世貿部長級會議二度延期

新變異株Omicron攪局 世貿部長級會議二度延期
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

熱門新聞

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

2021-11-22 01:14
胡錫進21日再度公開彭帥影片，稱彭帥出席北京青少年網球比賽決賽的開幕式。（影片截圖）

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

2021-11-20 21:12
國際奧林匹克委員會網頁上公布主席巴赫與中國女網名將彭帥視訊通的畫面。彭帥在這次通話中向大家報平安，也希望各方尊重她的隱私。（圖取自國際奧會網頁olympics.com）

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

2021-11-21 19:41
國際奧林匹克委員會公布主席巴赫(左)與中國女網名將彭帥視訊的畫面。（路透）

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

2021-11-22 14:09
去年夏天在威斯康辛州基諾沙的暴動中槍殺兩人傷一人、聲稱出於自衛的瑞登豪斯，19日獲判無罪。Getty Images

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

2021-11-19 15:05
拜登政府資深官員表示，從29日起，美國將限制來自南非和其他7個國家的非美國公民入境，以阻止嚴重變異的新冠omicron變種病毒傳播。圖為芝加哥歐海爾機場。(特派員黃惠玲╱攝影)

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

2021-11-26 14:42

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善
彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆