Omicron勢猛 BNT、AZ及莫德納加緊研究疫苗效力

世界衛生組織將南非出現的最新COVID-19變種病毒命名為Omicron。（路透）

德國生技公司BioNTech今天預計，兩周內會有更多COVID-19新變異株Omicron的資料，以判定疫苗 是否需要調整；英國阿斯特捷利康公司也正研究Omicron對疫苗的影響。

世界衛生組織（WHO）宣布將近日發現的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株B.1.1.529列為「高關注變異株」（variant of concern），命名為Omicron。

BioNTech公司和共同研製疫苗的美國輝瑞 大藥廠（Pfizer）表示，若有必要，預計可在約100天內推出專門針對Omicron研發的新疫苗。

路透報導，BioNTech透過聲明表示：「我們理解專家們的關切，已立即就B.1.1.529變異株展開調查。」

聲明還提到：「我們預期最遲兩周內會有更多實驗室測試資料。這些資料將提供更多有關B.1.1.529是否為『逃逸變異株』（escape variant）的資訊；如果是逃逸變異株，萬一擴散到全球，可能就需要調整我們的疫苗。」

「逃逸變異株」是指這種變異株能躲過人體接種疫苗後產生的特定免疫反應。

BioNTech還表示，可與輝瑞合作在6周內重新設計疫苗，並於100天內交付第一批貨。

美國莫德納生技公司（Moderna）也在聲明中表示，正努力研發專門對抗新變異株的次世代追加劑型疫苗，也一直在測試更高劑量的現有追加劑，並研究可抵禦多種變異株的其他次世代追加劑型疫苗。

阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）在聲明中說：「就如任何新出現的變異株一樣，我們正在研究B.1.1.529以更瞭解這種變異株及對疫苗的影響。」

這家藥廠還表示，正在非洲波札那和史瓦帝尼研究及蒐集數據，「這將讓我們得以蒐集Vaxzevria（AZ疫苗）在真實世界對新病毒變異株防護力的資料」。

阿斯特捷利康公司強調，AZ疫苗對所有COVID-19病毒的「高關注變異株」（variants of concern）都顯示有效。

阿斯特捷利康公司也研發了抗體雞尾酒療法，可用來預防及治療COVID-19。雖然有些科學家擔心棘蛋白突變會破壞單株抗體藥物的效力，但阿斯特捷利康公司宣稱自家組合藥物或可保有效力。

阿斯特捷利康公司表示：「我們也在測試長效抗體組合AZD7442對這種新變異株的效力，希望AZD7442能維持療效，因為它包含兩種強效抗體，對病毒有不同且互補的活性。」

美國嬌生集團（ Johnson & Johnson）也表示密切關注各種變異株，同時測試旗下疫苗對新變異株的效力。