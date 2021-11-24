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台灣將派唐鳳、蕭美琴參與美民主峰會 拜登未邀中俄

未受邀參加白宮民主峰會 中國俄羅斯跳腳

中央社北京24日綜合外電報導

美國總統拜登邀請台灣等110國參加線上民主峰會，中國、俄羅斯則未在名單上。北京對台灣受邀表達不滿，克里姆林宮則稱華府公布的峰會名單是在「區分他們認知中的好、壞國」。

拜登將民主國家與「專制政府」之間的抗爭置於他外交政策的核心；台灣受邀參加民主峰會、中國則被排除，引發北京抗議。

中國外交部發言人趙立堅今天聲稱，中方堅決反對美方邀請「台灣當局」參加「民主峰會」。

趙立堅並說，至於「領導人民主峰會」，中方已多次表明立場，民主是全人類共同價值，不是少數國家的專利。美方「所作所為恰恰證明所謂民主只不過是一個幌子，是美方拿來推進其地緣戰略目標、打壓他國、分裂世界、服務自身、謀取私利的工具」。

同樣未受邀的俄羅斯稱，峰會邀請名單顯示美國「寧可創造新的分界線，將各國區分成他們認知中的好國與壞國」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「愈來愈多的國家寧願自己決定如何生活。」他表示，華府正在「試圖將『民主』一詞私有化」，而美國不能也不該這麼做。

這場宣傳已久的首屆民主峰會將於12月9日至10日線上舉辦，明年則擬定為實體會議。

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