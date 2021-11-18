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遭中國禁止離境數年美籍華人 拜習會前獲准返美

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遭中國禁止離境數年美籍華人 拜習會前獲准返美

中央社華盛頓18日綜合外電報導
美中兩國領導人本周初展開視訊會議前幾小時，遭中國禁止離境數年的一位華裔美籍男子已返回美國。(美聯社)
美中兩國領導人本周初展開視訊會議前幾小時，遭中國禁止離境數年的一位華裔美籍男子已返回美國。(美聯社)

美國政府官員告訴路透社，遭中國禁止離境數年的一位華裔美籍男子已返回美國，時間就在美中兩國領導人本周初展開視訊會議前幾小時，而美方也驅逐7名在美遭定罪中國國民。

路透社報導，美國政府官員否認這是美中雙方間的一項交換。遭驅逐的7名中國人中，至少有一人北京當局想以詐欺罪名予以起訴。

這位官員證實，中國當局上周末允許美籍男子丹尼爾．徐（Daniel Hsu，譯音）離境，他在15日晚間返回美國的家，就在美國總統拜登和中國國家主席習近平展開視訊會議之前。

丹尼爾．徐未在中國被定罪，但4年多來一直遭禁止出境。美國表示，他是遭中國非法實施「強制禁止離境」的一些美國公民之一。

美中關係因多項爭端下降至多年來的最低點，這項離境禁令是原因之一。美國政府今年因此警告國民，對前往中國三思而行，因為中國可以利用這項禁令作為「與外國政府談判的籌碼」。

美國移民暨海關執法局（ICE）則表示，已將7名中國人遣送回國，包括因為詐欺和拍攝國防設施而遭定罪的數人，還有兩名想要進入前總統川普在佛羅里達州產業海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的女子。

前述官員說：「我們歡迎丹尼爾．徐能重返美國。」但他否認美方遣返7名中國人是美中因領導人會談進行的交換，表示這只是中方扭轉了原本就不該發生的事情。

他表示：「還有其他在中國的美國人遭禁止離境和任意拘禁，我們將繼續努力讓他們獲釋。我們也將施壓中方接受更多遭遣返的（中國）人。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

中國 美國公民 遣返

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