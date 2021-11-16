拜習會有成果？白宮國安會：建立框架 能競爭也能管控

拜登15日與習近平視訊會面。（歐新社）

白宮國安會15日深夜在拜習會結束後舉行背景說明會，白宮資深官員表示，此次會晤的目的不在於緩解緊張關係，而在於建立框架，讓兩國在參與競爭的同時，得以管控兩國的複雜關係。

該官員說，此次會晤持續3個半小時，比預期時間長；相比無畫面的通話，視訊會議讓雙方得以互動，會談在尊重、開放、直接的基礎上進行，期間既有分歧也有共識，雙方均坦誠相見。

該官員指出，兩國領導人有對台灣 議題廣泛討論，拜登 總統重申美國 多年來的「一中政策」，明確美國不想看到單方面改變兩岸現狀的行為，也對北京採取有違兩岸和平穩定的行為表示關切。

該官員說，會上有關台灣議題的討論在原有框架內進行，並未確立任何新的說法，也未討論就台灣問題確立個別護欄機制(guardrail)。

此外，貿易也是當晚拜習會的重要議題，拜登在會上提及美中第一階段貿易協議，指中國兌現該協議的重要，以及他渴望看到雙方就此有實質進展；至於中方對此做何回應，該官員表示，美方儘量不去描繪對方立場，雙方就此問題仍有許多不同看法。

該官員並在背景說明會上多次提到，此次會晤的目的並非緩解緊張關係或其他，用高低起伏看待美中關係已是舊時(old model)看法，如今美方將此視為一種在管控分歧的同時，又能合作共事的穩定狀態，確保美中在激烈競爭的同時也得以可靠管控。