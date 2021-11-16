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拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

拜習會白宮聲明：拜登重申遵守一中 談及人權問題

美方妥協？央視：拜登全面回應北京提出的3條紅線

記者林則宏／即時報導
據央視新聞報導，拜登向習近平重申，美國政府致力於奉行長期一貫的「一個中國政策」，不支持「台獨」，希望台海地區保持和平穩定。（歐新社）
據央視新聞報導，拜登向習近平重申，美國政府致力於奉行長期一貫的「一個中國政策」，不支持「台獨」，希望台海地區保持和平穩定。（歐新社）

備受矚目的拜習視訊峰會已結束。從中國央視新聞報導來看，美國總統拜登似乎已經對北京當局早前為中美關係畫出的三條紅線，全面做出回應和承諾。

據央視新聞報導，在與中國國家主席習近平舉行視訊會晤時，拜登表示，他願明確重申，美方不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突。美國政府致力於奉行長期一貫的「一個中國政策」，不支持「台獨」，希望台海地區保持和平穩定。

中國國務委員兼外長王毅今年7月26日在天津會見美國副國務卿薛曼時，曾當面向薛曼提出，為防止中美關係進一步下滑乃至失控，中方要向美方提出三點基本要求，也是中方堅守的三條底線：

一、美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度；

二、美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程；

三、美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。

針對第三點，王毅強調，「台灣問題，更是重中之重」。兩岸雖尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國、台灣是中國領土一部分，這一基本事實從來沒有改變，也不會改變。

王毅並告訴薛曼，如果「台獨」膽敢挑釁，中國有權利採取任何需要的手段予以制止。王毅說，「我們奉勸美方在台灣問題上務必恪守承諾，務必慎重行事」。

從央視新聞的報導來看，拜登已經全面回應王毅當時提出的中美關係三紅線。至於拜登是否還就涉及台灣權益的議題，在會談中向習近平作出任何承諾，值得我方持續關注。

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