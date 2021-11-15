我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「老友」相見 拜：需要建立護欄 習：需增溝通合作

峰會開場 拜：有責避免衝突 習：願引領中美關係向前

「老友」相見 拜：期待建立護欄 習：需增溝通合作

記者羅曉媛／華盛頓報導
拜登總統和中國國家主席習近平開始兩人首次面對面視訊峰會。拜登表示，希望和習近平坦率對話，下次兩人能面對面會談。（美聯社）
拜登總統和中國國家主席習近平開始兩人首次面對面視訊峰會。拜登表示，希望和習近平坦率對話，下次兩人能面對面會談。（美聯社）

拜登總統與中國國家主席習近平於美東時間15日晚透過視訊會晤，在雙方尋求緩和緊張局勢之際，過去十個月只通過電話的兩人，透過電視螢幕一見面先互相揮手致意；拜登表示，

美國總統拜登15日晚在白宮羅斯福廳(Roosevelt Room)與中國國家主席習近平線上會晤，拜登率先開場，說兩人過去這些年來，有很多時間彼此交談，「也許我該以更正式的方式開場，即便我倆從未那麼正式(地會談)。」

根據現場的白宮隨行記者團描述，會晤約在晚7時46分開始，拜登與美方出席線上會晤的官員圍坐在羅斯福廳圓桌，廳內有兩個電視屏幕，播放習近平那邊的情況，兩人開場即向對方揮手致意。

拜登說，很高興兩人能找到時間見面，他期待與習近平開展坦誠直率的討論，「就像我們之前所有的討論一樣。」

他重申，作為中美兩國的領袖，「我們有責任確保兩國競爭不會轉向衝突，不管有意或無意，就該是簡單、直接的競爭。」

「我們需要建立一些符合常理的護欄(guardrails)，以便我們能清楚、真誠的應對分歧，並攜手就共同利益合作。」拜登說，尤其在氣候變化這類關鍵國際議題上的合作，這些並不是誰幫誰的忙或彼此幫忙，而是「世界領袖國家的責任所在，中國是主要世界領袖，美國也一樣。」

「美中關係於我而言，不僅影響我們兩國，也影響世界。」拜登說，「我們對這個世界以及我們的人民都負有責任，這也是為何我們認為，所有國家應該按照同一規則行事，也是為何美國總會堅持我們以及盟友夥伴的利益和價值。」

他說，當晚會晤的探討議程包括人權、經濟、確保自由公平的印太地區，並稱「兩人一直以來都和對方真誠、坦率交流，從不會帶著對方在想什麼的疑問離開」很重要，也是兩國關係的要素(ingredient)。

拜登並感謝習近平在其取得2020年總統大選勝利後，打來祝賀電話，並稱該通電話「非常寬厚有禮(gracious)」。

拜登大約在7時53分結束開場致詞，隨後習近平用中文發表致詞，他身後是典型的中國風布景，右手邊放著一個茶杯，左手邊是一個咖啡杯。

習近平說，「即便這(線上會晤)比不上面對面會晤，但非常高興再見到老朋友。」他指出，中美現階段均處於關鍵發展階段，人類的「地球村」也面臨諸多挑戰，中美作為世界上兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應加強溝通和合作，「既辦好我們各自國內的事，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業；這是中美兩國和世界各國人民的共同願景，也是中美兩國領導人的共同使命。」

習近平說，推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣變、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係；中美應相互尊重、和平共處、合作共贏，「我願同總統先生一道，形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展，這是造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。」

習近平約在7時57分結束開場致詞，此次會晤的中方與會官員包括中共中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、外交部長王毅，以及外交部副部長謝鋒。

美方與會官員包括國務卿布林肯(Antony Blinken)、財政部長葉倫(Janet Yellen)、國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)、白宮國安會印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)、國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格(Laura Rosenberger)，以及國安會中國事務主任席恩(Jon Czin)。

拜登總統和中國國家主席習近平開始兩人首次面對面視訊峰會。拜登表示，希望和習近平坦...
拜登總統和中國國家主席習近平開始兩人首次面對面視訊峰會。拜登表示，希望和習近平坦率對話，下次兩人能面對面會談。（路透）

拜登 習近平 白宮

上一則

拜習會 習：中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏

延伸閱讀

拜習會 習：中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏

拜習會 習：中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏
拜習峰會 拜：有責避免衝突 習：願引領中美關係向前

拜習峰會 拜：有責避免衝突 習：願引領中美關係向前
拜習線上會晤登場 美中均盼「管控」關係

拜習線上會晤登場 美中均盼「管控」關係
拜登、習近平今視訊峰會 台灣成最大難點

拜登、習近平今視訊峰會 台灣成最大難點

熱門新聞

CNN引用內情人士的話長篇報導，副總統賀錦麗(左)暗地抱怨與拜登總統關係不睦。圖為上月拜登與賀錦麗出席白宮有關內政的記者會。(美聯社)

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

2021-11-14 21:44
9日遇害的鄭少雄，不久前才拿到芝大統計碩士。(芝大官網截圖)

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2021-11-10 12:51
聯邦宣布Medicare(俗稱紅藍卡)保費明年將大幅調升。(美聯社)

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

2021-11-13 23:06
拜登總統10日到巴爾的摩港宣導基礎建設時說，消費者物價「太高」。（歐新社）

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

2021-11-11 05:42
美國海軍研究協會新聞7日報導，中共解放軍在塔克拉瑪干沙漠打造美國航空母艦和其他戰艦的形狀標靶，也有大面積軌道系統模擬目標船艦移動。（路透）

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

2021-11-08 21:42
印度阿薩姆邦古瓦哈提一名婦女上月21日接種新冠疫苗。美聯社

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

2021-11-13 08:59

超人氣

更多 >
「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館
CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
國稅局將加強查稅 這些人是稽查對象

國稅局將加強查稅 這些人是稽查對象

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」