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緊接「拜習會」後 美台資深官員將視訊對話

緊接「拜習會」後 美台資深官員將視訊對話

記者張文馨、賴昭穎／台北報導
拜習視訊峰會15日晚間登場。（Getty Images）
拜習視訊峰會15日晚間登場。（Getty Images）

美國總統拜登與中國國家主席習近平將於美東時間15日晚間舉行視訊會議，據了解，美國與台灣也將於美東時間16、17日在華府舉行資深官員對話，針對區域安全、兩岸關係、軍售等雙方關切事項溝通討論。

消息人士指出，本周在華府登場的是「美台政治軍事對話」（Pol-Mil Talks）和「國防檢討會談」（DRTs），這也是美台在拜登政府任內首次舉行，政軍對話的層級是僅次於9月舉行的「蒙特瑞會談」對話機制，國防檢討會談則是美台國防部最重要的對話平台。

政軍對話和DRTs是美台年度對話機制，但今年最特別之處，為這次會談史無前例地採取「併會」方式進行，近來台海情勢緊張引發國際關注、加上中共六中全會甫落幕，這樣的規畫方式格外引發關注。據指出，「併會」是美方提出的要求，主要考量是疫情，「併會」未來是否會常態化仍取決於美方態度。　

由於舉行會議時間緊接在「拜習會」之後，消息人士說，美台高層對話的時間早就安排好，拜習會是近日才敲定15日舉行，純粹是時間上的巧合，兩者沒有直接關聯，但不排除會中會觸及相關話題。

據指出，預計代表台方與會的資深官員是總統府副秘書長徐斯儉、外交部政務次長曾厚仁、國防部軍政副部長柏鴻輝等人，美方則內定由國務院政軍局助理國務卿露易絲（Jessica Lewis）、國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）等人出席。至於白宮國安會官員是否列席仍有待確認。

消息人士說，由於解放軍機近來頻頻以不同方式侵擾台海，會談重點應該會以軍事議題為主，而依照往年舉行DRTs慣例，台方也會在會中與美方代表討論新一波的建軍需求，作為未來對美軍購的參考。這次代表出席的是徐斯儉，而非熟悉國防事務的國安會副秘書長陳文政，這樣的安排引發不少揣測。

國防部 拜登 美國

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