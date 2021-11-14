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氣候峰會敲定碳市場規則 有助數兆美元釋出抗暖化

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柯瑞與代表團積極穿梭場內外 美在氣候舞台再扮領頭羊

編譯陳韋廷／報導
美國氣候特使柯瑞13日在大會短暫休息期間仍不停地跟各國代表進行討論。歐新社
美國氣候特使柯瑞13日在大會短暫休息期間仍不停地跟各國代表進行討論。歐新社

聯合國格拉斯哥氣候峰會舉行期間，包括13位內閣成員在內的美國代表團似乎無處不在。他們在公共專家小組會議上發言、參加閉門會議以及擠在走廊和飯店酒吧內，以讓談判能達成保護地球及捍衛美國利益。美國氣候特使柯瑞在13日閉幕辯論期間，更在偌大會場內穿梭各國代表席間，力促達成氣候協定。

華盛頓郵報報導，一年前，川普政府正式退出巴黎氣候協定，拜登則在就職首日簽署重返協定的行政命令。如今，美國憑藉自身外交力量、財政實力以及減少溫室氣體排放中扮演的巨大角色，又一次成為不可或缺或至少是重要角色。美國占全球碳排量13%，是僅次於中國大陸的第二大排放國家。

氣候談判雖在川普執政期間陷入停擺，但柯瑞的氣候外交方式讓美國站在推動國際行動的前線，即便拜登的氣候政策仍在國會中卡關。

柯瑞在氣候協定簽署後說，「拜登總統對此做出前所未有的承諾」。拜登上周出席峰會時承諾大幅減少甲烷排放與終止林木濫伐。

柯瑞還表示，「在前任政府執政期間缺席後，美國認真看待這一問題」，並稱不應辜負場外抗議青年的期望，必須讓峰會成為「行動之地」，而非「空談之地」。

曾任職白宮與美國國務院、現為負責氣候事務的聯合國基金會副總裁奧格登說：「就美國的領導地位而言，重要的是要記住，氣候峰會取得的許多成就歸功於拜登上任十個月來的努力，而非過去十天。」

美國 拜登 柯瑞

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