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史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

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史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

記者顏伶如／綜合報導
聯邦宣布Medicare(俗稱紅藍卡)保費明年將大幅調升。(美聯社)
聯邦宣布Medicare(俗稱紅藍卡)保費明年將大幅調升。(美聯社)

聯邦政府12日晚間宣布，聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)保費明年將大幅調漲，調漲原因除疫情影響之外，還有政府不確定接下來將為價格昂貴且具有爭議的阿茲海默症(Alzheimer's disease)新藥負擔多少開銷。根據統計，參加聯邦醫療保險的民眾超過6200萬人，其中大多數為65歲以上的長者。

對收入最低的民眾，聯邦醫療保險B部分的保險費用每月將上漲14.5%，從今年的每月148.5元，自2022年起調高至每月170.1元。這是有史以來最大幅度的一次調漲。

B部分保險範圍包括醫生診療費、門診服務、特定居家醫療照護服務、醫療器材，以及某些醫療保險A部分並未涵蓋的項目，例如醫師診所使用藥物治療患者。

聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)淡化這次漲價，指出參加聯邦醫療保險的絕大多數民眾，2022年起每月社安金的生活成本調整(cost-of-living adjustment, COLA)將調升5.9%，創下30年來最大調整幅度，稱「社安金這次大幅增加COLA，用來支付聯邦醫療保險B部份月費調漲，綽綽有餘」。

CMS：社安金調升補缺口

CMS指出，例如目前每個月領取1565元社安金的退休勞工，明年扣除聯邦醫療保險B部分保險月費之後，每個月社安金仍然比現在淨增70.4元。

CMS指出，保費調高的原因之一，在於無法確定接下來將為減緩阿茲海默症症狀的新藥Aduhelm負擔多少開銷。今年6月間，食品及藥物管理局(FDA)不顧專家顧問小組反對，批准Aduhelm上市。

一些專家估算，阿茲海默症患者使用Aduhelm的花費一年上看5萬6000元。聯邦醫療保險還在考量是否以個案方式，支付Aduhelm藥品開銷。

由於Aduhelm是由醫師開立的藥物，根據聯邦醫療保險架構應由B部分支付，不歸向藥局購買處方藥物的D部分支應。

對參加傳統型聯邦醫療保險(Traditional Medicare)的民眾而言，絕大多數B部分藥品開銷的20%必須自付，對阿茲海默症患者使用Aduhelm來說，換算起來大約1萬1500元必須自行埋單。

聯邦醫療保險 社安金 阿茲海默症

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