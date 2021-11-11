退伍軍人節 拜登訪阿靈頓獻花 讚軍隊國家棟樑

拜登（左）當天在華盛頓郊外的阿靈頓國家烈士公墓獻花圈，向美國退伍老兵致敬。（歐新社）

美國 總統拜登 今天在維吉尼亞州阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）舉行的退伍軍人節紀念儀式上，向身為「美國中堅棟梁」的國軍致敬。

拜登也追悼已故四星上將鮑爾（Colin Powell）。曾任參謀首長聯席會議主席和國務卿的鮑爾上個月因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發症辭世，享壽84歲。他生前雖完整接種疫苗，但患有罕見血癌多發性骨髓瘤與巴金森氏症，身體相當羸弱。

拜登當天在華盛頓郊外的阿靈頓國家烈士公墓敬獻花圈，向美國退伍老兵致敬。他在簡短致辭中說，退伍老兵和目前正在服役的軍人是「這個國家的脊樑」，「我們長期要求你們付出如此之多，我們國家是感激的」。（歐新社）

這場儀式也適逢無名戰士塚（Tomb of the Unknown Soldier）設立100週年紀念日，拜登在典禮上說：「我們的退伍軍人是美國精神最佳代表。」

他說：「你們是美國中堅棟梁，不僅是支柱，你們是國家棟梁，我們所有人都感激你們。」

法新社報導，美軍8月底在混亂中撤離阿富汗 ，拜登因此受到許多曾參與阿富汗戰爭的美國退伍軍人批評。

拜登當天在華盛頓郊外的阿靈頓國家烈士公墓敬獻花圈，向美國退伍老兵致敬。（美聯社）

拜登表示，眾軍和軍眷的生活深受伊拉克和阿富汗衝突影響，「自911事件以來有數以十萬計美國人服役，至今仍有許多人派駐危險的地方，我們不能忘了他們」。此言間接提到仍派駐伊拉克和敘利亞東部對抗聖戰組織伊斯蘭國（IS）的美軍。

拜登的長子波．拜登（Beau）曾在伊拉克服役，2015年因腦癌過世。

拜登強調，「眾多退伍軍人和他們的家人及照顧者，都經歷過地獄般的折磨」。

他在無名戰士塚獻上花圈致意。位於阿靈頓國家公墓的無名戰士塚近日開放民眾獻花，為百年來首次開放。民眾通常須與這座紀念碑保持一定距離，但本週有數千人到此致敬且獻花聊表謝意。