中國造美航母標靶 五角大廈：持續關切自身準備行動

衛星空拍圖顯示，解放軍在新疆塔克拉瑪干沙漠打造美國航空母艦和其他戰艦形狀的標靶。(美聯社)

美國 媒體引述衛星圖片報導，中共解放軍在塔克拉瑪干沙漠打造美國航空母艦和其他戰艦的形狀標靶；五角大廈發言人柯比 （John Kirby）8日表示，美國關注中國 對印太鄰國的所作所為，以及美國自身的準備行動。

柯比表示，美國關切解放軍在印太地區越來越頻繁的脅迫行動，包括使用經濟手段，要求世界各國屈服於中方的意志和利益。

柯比表示，美國支持自由開放的印太地區，美國會持續和區域夥伴與盟友合作，實現這項目標。

柯比說，中國是美國首要的進逼挑戰，美國專注於發展自身軍力和作戰概念，確保美國有足夠資源和正確的區域戰略，以有效應對中國。

美國國防部上周發布軍力報告，柯比說，美國了解中方的意圖、能力、方式與目標，中方大量投資空中和海事能力，正是為了嘗試阻止美國進入印太特定區域；美國關注這項挑戰，確保美國維持足夠軍力與作戰概念，以落實美國對世界的安全承諾。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）7日報導，中共解放軍在塔克拉瑪干沙漠打造美國航空母艦和其他戰艦的形狀標靶，也有大面積軌道系統模擬目標船艦移動。根據Mazar提供的衛星圖片，在新疆若羌地區，有一艘航母和至少兩艘美國勃克級驅逐艦被用做形狀標靶。