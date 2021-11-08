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終於能陪女兒挑婚紗 英國母親搭機前說高興得想哭

記者顏伶如／綜合報導
美國自8日起對完全接種的國際人士開放入境。圖為英國倫敦希斯羅機場找來身穿美國國旗圖樣的多位表演者，讓辦理登機報到手續的櫃台現場顯得氣氛格外熱鬧。美聯社
美國自8日起對完全接種的國際人士開放入境。圖為英國倫敦希斯羅機場找來身穿美國國旗圖樣的多位表演者，讓辦理登機報到手續的櫃台現場顯得氣氛格外熱鬧。美聯社

從今天(8日)開始，美國開放已接種美國食品及藥物管理局(FDA)或世界衛生組織(WHO)緊急授權疫苗的國際旅客入境。國家廣播公司(NBC)報導，在英國倫敦希斯羅機場(Heathrow Airport)準備搭機飛往洛杉磯的67歲英國婦人嘉爾‧張伯倫(Gail Chamberlain)說，終於能跟丈夫一起到美國與女兒、準女婿碰面，「我高興得快哭出來」。

希斯羅機場找來身穿美國國旗圖樣的多位表演者，讓辦理登機報到手續的櫃台現場顯得氣氛格外熱鬧。

嘉爾‧張伯倫說，到美國之後，能陪著女兒一起挑選婚紗，「這是我原本不敢奢求的」。

受到新冠疫情影響，美國對國際遊客頒布旅遊禁令已有一年多。根據原本規定，過去14天內曾經到過全球33個國家的絕大多數非美國公民，禁止進入美國。這33個國家包括26個申根區(Schengen Area)歐洲國家，以及中國、印度、南非、伊朗、巴西、英國、愛爾蘭。

禁令取消後，已完成接種(fully vaccinated)新冠疫苗的國際旅客8日起可入境美國，18歲以下兒童、由於個人健康狀況無法接種疫苗者則得以豁免。年滿兩歲以上的國際遊客，搭機之前都必須出示過去三日之內新冠病毒檢測結果呈現陰性的報告。

國家廣播公司報導，墨西哥、加拿大兩地透過陸路入境美國的國際遊客，只須出示疫苗接種證明即可，並不需要病毒檢測報告。從8日一早開始，美加邊境、美墨邊境就出現準備入境美國的國際遊客排隊人龍。

21歲加拿大的蓋斯布瑞契特(Connor Giesbrecht)便從溫尼伯(Winnipeg)開車出發，從北達科他州法哥(Fargo)入境美國。他說，準備經過芝加哥，前往奧蘭多去探望正在就讀大學的弟弟。

疫情之前經常從加拿大開車南下美國購物的蓋斯布瑞契特說，邊界重新開放，以後要到美國找弟弟就更方便了。他說，開車南下到美國比搭飛機省錢很多，「邊境重新開放讓旅遊變得更加便利」。

維珍航空公司(Virgin Atlantic)在新聞稿中指出，美國重新開放陸空邊境的消息傳出，前往美國目的地的訂票就增加6倍。

維珍航空公司與英國航空公司(British Airways)8日早晨都有從希斯羅機場前往紐約甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)的航班。

美國公民 美墨邊境 疫苗

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