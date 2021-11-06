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拜登推動「企業疫苗強制令」法院裁定暫緩執行

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拜登推動「企業疫苗強制令」法院裁定暫緩執行

中央社／華盛頓6日綜合外電
拜登政府的強制疫苗接種令，不僅共和黨人反對，一些民主黨人也認為「太遲了」。圖為加州民眾抗議強制接種令。（Getty Images）
拜登政府的強制疫苗接種令，不僅共和黨人反對，一些民主黨人也認為「太遲了」。圖為加州民眾抗議強制接種令。（Getty Images）

美國聯邦上訴法院今天以「重大法律及憲法」問題為由，裁定拜登政府的疫苗令暫緩執行。此強制令要求100人以上企業的員工施打COVID-19疫苗，或每周接受採檢。

位於紐奧良的美國聯邦第五巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the Fifth Circuit）是在多個共和黨州針對新規定提出法律挑戰後，做出上述裁定。

這項強制令原定明年1月4日生效。

法院要求拜登政府在8日下午5時前針對禁制令做出回應。

提出請願的州包括德州、路易斯安納州、南卡羅來納州、猶他州、密西西比州，以及多個私人企業與宗教團體。

如果此令暫緩執行，就代表拜登政府為在冬天COVID-1疫情可能捲土重來前，讓美國勞工廣泛接種的措施之一踢到鐵板。

拜登政府目前尚未回應。

但曾反對口罩與疫苗強制令的德州州長艾伯特（Greg Abbott）在推特貼文盛讚法院裁定：「緊急聽證會將在近期舉行，我們會在法院提出意見，打倒拜登政府的違憲濫權。」

截至11月初，美國約58%人口完整施打疫苗，比8月間宣布強制接種令時的半數要高。

根據工作安全與保健局（OSHA），疫苗強制令適用於190萬私人企業雇主的8420萬名員工。

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