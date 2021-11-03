美軍高層：僅遵台灣關係法 美國絕對有能力捍衛台灣

美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天表示，中國短期內不太可能入侵台灣，但也語帶保留表示「任何事都可能發生」。美聯社

美國參謀首長聯席會議主席密利 （Mark Milley）3日在美國智庫「阿斯本研究所」（Aspen Institute）舉辦的2021安全論壇表示，美國對台灣的承諾，是基於台灣關係法 和美中三項聯合公報，至今仍是美國的政策，美國支持兩岸依其人民意願和平解決分歧，美國在總統依據台灣關係法做出的政策決定之下，絕對有能力捍衛台灣，毫無疑問。

解放軍10月上旬密集派機侵擾台灣防空識別區，施加軍事壓力，美國總統拜登21日表示，美國對台灣有承諾，若中國 攻擊台灣，美國會捍衛台灣；均讓外界質疑美中台關係發生變化。

主持人以中國近日在台海附近的行動，詢問密利是否認為中方會在短期內對台灣採取行動，密利說，正如同自己日前在國會作證所說，各種狀況都可能發生，基於他對中國的分析，他不認為是未來6個月到24個月之內。

密利表示，美國對台灣的承諾就是基於台灣關係法和美中三項聯合公報，這是自尼克森時代開始，至今仍是美國政策，也是模糊議題；美國希望，無論兩岸有什麼問題，都能在符合台灣人民和中國人民的意願下和平解決，美國只對和平的結果感興趣。

自從與台灣斷交以來，美國歷任政府一再重申兩岸問題必須和平解決，反對兩岸任何一方片面改變現狀的立場；但對中國若對台使用武力，美國是否出兵協助台灣，一直保持「戰略模糊」立場，不明確表態。

主持人詢問密利，美國是否有能力捍衛台灣。

「我們絕對有能力。」密利說，這是總統基於台灣關係法所做的政策性決定，美國絕對有能力，毫無疑問。

密利6月10日在國會表示，解放軍若要度過台灣海峽攻台奪島，將極其困難，美國只要依據台灣關係法做出政治決定，就有足夠的軍力應對中國。

拜登21日在美國有線電視新聞網（CNN）表示，美國對台灣有承諾，若中國攻擊台灣，美國會捍衛台灣，外界質疑這是美國打破戰略模糊，走向戰略清晰的宣示。

白宮隨後回應表示，拜登並未宣布任何政策改變，美國的政策也沒有改變；美台防禦關係依據台灣關係法，美國將持續信守基於該法的承諾，持續支持台灣自我防衛，持續反對任何片面改變現狀的作為。