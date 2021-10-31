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G20領袖 同意努力控制升溫在1.5℃

編譯任中原／綜合報導
「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」(COP26)在英國格拉斯哥揭幕。(美聯社)
「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」(COP26)在英國格拉斯哥揭幕。(美聯社)

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）31日在英國格拉斯哥揭幕，各界關注這場會議能否成為英相強生所說的「轉折點」，還是瑞典氣候少女童貝里批評的只是更多「廢話」？

20國集團（G20）已同意努力把全球氣溫升幅控制在只比工業化前的時代高出攝氏1.5度以內，但他們在公報中的用語卻缺乏具體行動綱領。

公報中訂定在「本世紀中左右」達成淨零碳排放，也同意停止以政府款項資助海外燃煤發電，但對淘汰各國國內燃煤電廠卻未設定具體目標，原因顯然是大陸和印度等國仍極度仰賴燃煤發電。

20國集團（G20）領袖10月31日達成的氣候協議，主要為重申承諾與目標，缺乏具體行動。這群領袖接著前往英國格拉斯哥參與聯合國氣候峰會，討論如何減少溫室氣體排放量，以對抗氣候變遷，能否達成突破，要觀察公報企圖心、碳市場、氣候融資減碳承諾等四大重點。

彭博資訊引述G20最終版公報指出，這次公報文字大致與2015年巴黎氣候協定時的承諾相同，各國仍致力於達成巴黎氣候協定的目標，努力讓全球氣溫比工業化時代前高不到攝氏1.5度，缺乏行動細節，也為氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），留下許多「功課」待做。

專家指出，COP26首要關注的重點為企圖心。其次為碳市場規則，將界定各國如何相互交易碳信用，或各國之間與民間企業之間如何交易。第三為氣候融資。開發中國家需要資金協助以因應氣候變遷，但財務援助一直進展緩慢。相關部門也會提出綠色保證，推動本身的淨零碳排計畫，包括不再對碳基燃料計畫提供融資及投資，並對一些重要的工作提供融資。

第四是減碳保證。各個國家集團、非政府組織及企業界將提出各種減碳保證，包括零排碳海運與空運，停止煤礦融資及綠色鋼鐵、水泥，鑽油平台減排甲烷，以及種種自然的減碳做法等。

消息人士說，各國對於如何因應全球暖化的歧見很難消除，因為各國經濟發展步調不一。

融資 減碳 氣候變遷

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