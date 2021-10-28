我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨被控強迫撫摸 下周或被捕 最高判囚1年

臉書宣布公司更名為「Meta」 強調元宇宙願景

臉書宣布公司更名為「Meta」 強調元宇宙願景

中央社加州奧克蘭28日綜合外電報導
臉書執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)宣布公司將更名為Meta。(美聯社)
臉書執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)宣布公司將更名為Meta。(美聯社)

社群媒體巨擘臉書（Facebook）的執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）今天宣布公司將更名為Meta，以納入公司的虛擬實境未來願景，也就是他所說的「元宇宙」。

美聯社報導，不過有人懷疑，祖克柏此舉似乎也是為了嘗試轉移外界對「臉書文件」（Facebook Papers）的注意力。這批外洩文件揭露臉書公司如何忽視內部報告與警告，其實臉書的社群網路已在全世界造成或擴大傷害。

根據祖克柏的說法，他預期元宇宙（metaverse）未來10年內將可觸及10億人。

他還說元宇宙會是個人們可以互動、工作、創造產品與內容的地方，他希望這個全新的生態系統能為創作者帶來「數以百萬計」的就業機會。

元宇宙的概念最早在1992年的科幻小說「潰雪」（Snow Crash）提出，是指由現實與虛擬混合而成的數位世界，允許人們透過虛擬環境在不同裝置間移動及溝通。

隨著虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）硬體發展漸漸成熟、上網速度加快、電腦運算能力大幅提升，加上科技大廠的背書，元宇宙躍升為今年熱門關鍵字。

具備元宇宙題材的不只有VR、AR硬體產業，包括人工智慧、晶圓代工、社群平台、遊戲、金融都將扮演關鍵角色。

臉書 社群媒體 VR

上一則

當李克強面 拜登批中對台脅迫

延伸閱讀

有錢出錢？全美前10大億萬富豪 成民主黨加稅首選

有錢出錢？全美前10大億萬富豪 成民主黨加稅首選
臉書元宇宙瞄準年輕用戶

臉書元宇宙瞄準年輕用戶
查克柏格妻曝育兒經：夫妻分值早晚班 女兒3歲學寫程式

查克柏格妻曝育兒經：夫妻分值早晚班 女兒3歲學寫程式
吹哨者文件揭臉書真相：傷害現實生活、火上加油

吹哨者文件揭臉書真相：傷害現實生活、火上加油

熱門新聞

台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

2021-10-25 19:15
中國全國人大常委會23日通過授權國務院在部分地區展開房地產稅改革試點工作，徵稅對象包括居住用、非居住用等各類物業，不含農村宅基地。圖為山西市民在一售樓部看房。 （中新社）

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

2021-10-24 02:30
路透報導，美國將公布外籍旅客搭機入境的詳細規定。歐新社

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

2021-10-25 08:45
美國11月8日起要求所有外國旅客入境前要完整接種疫苗。（Getty Images）

11月8日起旅客來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗

2021-10-26 00:14
國防部長奧斯丁（左）22日在布魯塞爾北約防長會議上與土耳其防長阿卡爾交談。歐新社

真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言

2021-10-22 08:21
在片場使用道具槍誤殺攝影師的演員亞歷鮑德溫。（路透）

「槍口指著人」亞歷鮑德溫鑄大錯 恐面臨鉅額民事求償

2021-10-23 21:14

超人氣

更多 >
四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院

四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院
紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕
華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元
拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」
蔡英文接受CNN專訪 證實美軍駐台協訓

蔡英文接受CNN專訪 證實美軍駐台協訓