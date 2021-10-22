縮減至2兆 民主黨預算案9成達協議 波洛西透露最後關卡

在拜登總統22日與民主黨黨高層開會後，眾院議長波洛西(圖)表示，目前預算案九成已達成協議，所剩要項在健保項目，猶待商榷。(美聯社)

民主黨 中間、進步兩派為預算 案陷入僵局，拜登 總統22日與黨高層開會後，眾院議長波洛西表示，目前預算案九成已達成協議，所剩要項在健保項目，猶待商榷；預算案的規模已由原本的3兆5000億元縮減到大約2兆元，另財源籌措方式還待敲定。

美聯社22日報導，民主黨各造對預算案開支的協商據估周末將進行下去，另透露只剩些許議題還未決定；預算案開支廣泛，包括強化社會安全網及因應氣候變遷對策。

拜登總統在白宮會見波洛西，參院多數黨領袖舒默也在紐約以視訊方式與會，三人試圖敲定細節；波洛西返回國會山莊後表示，預算案九成已達成協議，有關氣候變遷的項目也獲「解決」。

拜登要求下周他啟程前往歐洲前，對預算案達成協議；波洛西表示，希望眾院最快下周開始投票，但時程並未設定；民主黨本設定22日至少要敲定協議，但截至晚間並未宣布結果。

目前卡住預算案的重點，有研議中的向企業加稅來籌措預算案財源，還有設法降低處方箋藥品價格，後者讓製藥業十分關切。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)把預算案比擬成數十年前開創的社會安全網及往後進行的大規模聯邦福利施政；今年提出的預算配套案具歷史意義，讓美國社會前所未有的體制及施政能就定位，例如擴大兒童照護，讓所有學齡前兒童都取得免費托育，堪稱長足進步。

拜登加強力道向大眾推銷其施政構想後，預算案協商加速進行；拜登強調自己提出的預算案，核心在中產階級價值；目前猶待商榷議題「減為四到五項」。

其中一項便是加稅以支付預算開支；拜登原擬扭轉前總統川普向大企業及富人的減稅，但遭遇同黨席納瑪及曼欽兩位參議員強硬反對；白宮官員後來表示，席納瑪反對的是課稅的最高稅率，而非整個稅改項目；若真如此，那麼預算案的重大困局便可望解決，更了解可得稅收之後，民主黨接下來便能制定出預算案的開支上限，循此調整各項施政的總金額及為時多久。

整體而言，拜登及民主黨目前致力於強化中產階級家庭、對抗氣候變遷、要求最富裕國民及大企業繳出民主黨視為「公平」的稅負給國家；目前可能改採參議員魏登(Ron Wyden)的提案，向擁有10億元以上資產的人課徵股票利得，如此受影響的人數不超過1000人。