氣候峰會倒數 英媒揭多國企圖刪修聯合國氣候報告

各國領導人11月將齊聚蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的聯合國氣候變遷大會，各界期盼甚深。 （路透資料照）

英國媒體掌握大量洩露文件報導，多國遊說修改一份如何應對氣候變遷 的聯合國 重要報告，數國要求淡化迅速棄用化石燃料必要性，產牛大國則反對少吃肉對減少溫室氣體重要性的證據。

世界各國領導人11月將齊聚蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow），參加被稱為人類控制氣候變遷「最後機會」的「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）。

英國廣播公司新聞網（BBC News）檢視過的「評估報告」，是由聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）每6至7年製作一次。政府運用這些報告來決定須採取哪些行動應對氣候變遷，最新報告將成為COP26談判桌上的關鍵意見。

洩露文件揭示各國拒絕聯合國提出採取行動的建議，這些文件包括政府、企業和其他相關利害關係方，向負責將資訊彙集成聯合國報告的科學家團隊，提交的超過3萬2000份資料。

化石燃料

洩露文件顯示，許多國家和組織認為，世界不需要像報告草案所建議地那般迅速減少化石燃料使用。

沙烏地阿拉伯石油部一名顧問要求「應刪除報告中諸如『需大規模採取緊急、加速緩解行動……』之類的措辭」。

這個世界最大石油出口國也要求科學家刪除「能源系統部門脫碳致力重點，須迅速轉向零碳能源並積極逐步汰除化石燃料」的結論。

一名澳洲 政府資深官員拒絕接受關閉燃煤發電廠有其必要性的論斷，而停止使用煤炭是COP26的既定目標之一。

澳洲也要求IPCC刪除分析中化石燃料遊說者淡化澳洲和美國氣候行動不力的部分。

石油輸出國家組織（OPEC）則要求刪除「遊說激進主義、維護抽租商業模式、防止政治行動」。

沙烏地阿拉伯、中國、澳洲和日本這些化石燃料的生產或使用大國，以及石油輸出國家組織都支持碳捕存（CCS），但此一捕獲二氧化碳並永久存於地下的新興技術目前要價不斐。

仍在草擬階段的報告承認碳捕存在未來可起作用，但其可行性具不確定性，並指使用化石燃料配以碳捕存一舉，與巴黎協定氣溫升幅控制目標的兼容程度，「存有巨大歧義」。

IPCC則表示，各國政府評論對團隊的科學審查過程而言相當重要，而科學家並無義務將這些評論納入報告。

少吃點肉

身為世界上兩大牛肉產品和動物飼料作物生產國，巴西和阿根廷強烈反對草擬報告提及少吃肉對減少溫室氣體排放有其必要性的證據。

兩國皆呼籲撰寫報告的科學家刪除或更改內文中意指「植物性飲食」在應對氣候變遷中起作用，或將牛肉描述為「高碳」食物的段落。

發展中國家氣候援金

2009年哥本哈根氣候峰會（COP15）達成協議，已開發國家於2020年前，每年將為發展中國家提供 1000億美元的氣候資金，但此目標仍未實現。

瑞士要求修改報告中認為發展中國家實現減排目標，尤其需要來自富國財政支持的內容。澳洲則認為，發展中國家的氣候承諾，不全然取決獲得外部金援。

瑞士聯邦環境辦公室（Swiss Federal Office for the Environment）告訴BBC，氣候資金是關鍵工具但非唯一，並認為有能力這麼做的所有巴黎協定締約方，都應伸出援手。

核能

以東歐為主的一些國家認為，草擬報告應更樂觀看待核能在實現聯合國氣候目標方面可發揮的作用；印度則認為「幾乎所有章節都含有對核能的偏見」。

BBC所檢視的各國政府評論，絕大多數都旨在提升最終報告的品質並具有建設性。

這些評論和最新報告草文流入綠色和平組織（Greenpeace）英國分布的調查記者團隊Unearthed之手，並將這筆大量資料交給給BBC新聞網。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點