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「對抗科技巨擘暴政」川普宣布將推出自家社群媒體

編譯周辰陽／綜合報導
美國前總統川普準備推出社群媒體「真相」社群App。（Getty Images）
美國前總統川普準備推出社群媒體「真相」社群App。（Getty Images）

美國前總統川普被推特與臉書封殺後，一直尋求恢復社群媒體存在感的途徑。彭博新聞20日報導，川普宣布敲定一筆交易，將推出自己的社群媒體網路。據悉如果一切順利，川普的「『真相』社群」（TRUTH Social）的新社群媒體將於2022年第一季在全美推出。

新設立的「川普媒體科技集團」（Trump Media & Technology Group，TMTG）表示，該公司旨在打造一個跟現有「自由派媒體財團」競爭的社群媒體，「反擊矽谷的『科技巨擘』（Big Tech）公司」，同時指控這些科企「利用它們的單方權力禁言美國的反對觀點」。

彭博新聞指出，TMTG將透過與另一家名為『數位世界購併集團」（Digital World Acquisition Corp）的公司合併進行公開交易。

每日郵報報導，將親自出任TMTG董事長的川普指出，「我創造『真相』社群與TMTG以挺身對抗科技巨擘暴政。我們活在一個神學士在推特擁有龐大存在感，而你們最愛的美國總統卻被禁言的世界。這不可接受，我很快會興奮地發出我在『真相』社群的第一條『真相』」。他說，「每一個人都在問我，為什麼沒有人挺身對抗科技巨擘？這個嘛，我們不久就會了」

「真相」社群App目前已可在蘋果手機App Store預約，計畫11月推出Beta版本測試。

美國前總統川普準備推出的社群媒體「真相」社群App目前已可在蘋果手機App St...
美國前總統川普準備推出的社群媒體「真相」社群App目前已可在蘋果手機App Store預約，計畫11月推出Beta版本測試。（畫面翻攝自Apps.apple.com）

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