美駐中大使被提名人：不能相信中國人會兌現台灣承諾

美國駐北京大使被提名人伯恩斯。路透

美國 駐北京大使被提名人伯恩斯（Nicholas Burns）表示，不能在台灣議題上信任中國 人會信守承諾，美國會關注中國言行，在台灣關係法 下協助台灣發展不對稱戰力，「確保台灣像個難打破的硬堅果」；1979年的台灣關係法仍能讓美國應對今日的戰略問題。

伯恩斯20日在聯邦參議院外交委員會作證，會議主席梅南德茲（Bob Menendez，民主黨）和首席議員芮胥（James Risch，共和黨）均問到台灣議題。

伯恩斯說，就在10天前，中國派出150架軍機飛入台灣防空識別區；被問到華府有「結束對台戰略模糊」的呼聲，伯恩斯表示，台灣關係法給了美國政府和國會相當的空間，深化對台灣的安全協助，1979年制定的台灣關係法，能讓美國應對今日的戰略問題。

根據台灣關係法，伯恩斯說，美國與台灣有非官方關係，美國有責任透過提供防衛物資與服務，來協助台灣實現自我防衛，因此，歷任政府都這麼做，從2009年以來，歐巴馬、川普到拜登政府向台灣提供約300億美元的軍售。

伯恩斯說，「鑑於中國近日明晃晃令人反感的種種對台作法，我認為國會和行政部門完全有權持續深化我們的安全合作，拓展對台灣的武器供應。這是我們可以做最重要的事。」

伯恩斯表示，依照台灣關係法，美國必須展現對台灣的真實承諾，美國也要求盟友這麼做，所以可以看到日本等其他盟友的相應作法。

伯恩斯說，台灣有健康的民主、應對新冠肺炎有超凡表現，對於北京的言行，美國應大聲疾呼，吸引各界關注；「這是過去40年的政策，時至今日，仍是正確且明智的。」

伯恩斯指出，他還記得香港1997年移交主權時，中國對香港做的每項承諾，如今都被拋諸腦後；對應到台灣，「我們顯然不能相信中國會兌現對台灣議題的承諾。」

伯恩斯說，美國國會當年通過台灣關係法，以及歷任政府信守的一個中國政策，均假設將出現兩岸之間的和平，「到了今天沒有太多和平，有的是獨斷和脅迫。」

「我們不能在這個議題上信任中國人」，伯恩斯表示，美國要關注他們的言行，尤其是近月來，有許多中國領導幹部說要奪回台灣。

伯恩斯說，美國的責任是確保台灣像個「難打破的硬堅果」，在台灣關係法下協助台灣增加不對稱戰力，這也是其他國家現在可做的。