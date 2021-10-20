我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

〈直播〉一洲焦點／憂傷聖誕供應鏈、拜登本周基建預算案能過？

伯恩斯：不能相信中國人會兌現台灣承諾

美駐中大使被提名人：不能相信中國人會兌現台灣承諾

記者張文馨／華盛頓報導
美國駐北京大使被提名人伯恩斯。路透
美國駐北京大使被提名人伯恩斯。路透

美國駐北京大使被提名人伯恩斯（Nicholas Burns）表示，不能在台灣議題上信任中國人會信守承諾，美國會關注中國言行，在台灣關係法下協助台灣發展不對稱戰力，「確保台灣像個難打破的硬堅果」；1979年的台灣關係法仍能讓美國應對今日的戰略問題。

伯恩斯20日在聯邦參議院外交委員會作證，會議主席梅南德茲（Bob Menendez，民主黨）和首席議員芮胥（James Risch，共和黨）均問到台灣議題。

伯恩斯說，就在10天前，中國派出150架軍機飛入台灣防空識別區；被問到華府有「結束對台戰略模糊」的呼聲，伯恩斯表示，台灣關係法給了美國政府和國會相當的空間，深化對台灣的安全協助，1979年制定的台灣關係法，能讓美國應對今日的戰略問題。

根據台灣關係法，伯恩斯說，美國與台灣有非官方關係，美國有責任透過提供防衛物資與服務，來協助台灣實現自我防衛，因此，歷任政府都這麼做，從2009年以來，歐巴馬、川普到拜登政府向台灣提供約300億美元的軍售。

伯恩斯說，「鑑於中國近日明晃晃令人反感的種種對台作法，我認為國會和行政部門完全有權持續深化我們的安全合作，拓展對台灣的武器供應。這是我們可以做最重要的事。」

伯恩斯表示，依照台灣關係法，美國必須展現對台灣的真實承諾，美國也要求盟友這麼做，所以可以看到日本等其他盟友的相應作法。

伯恩斯說，台灣有健康的民主、應對新冠肺炎有超凡表現，對於北京的言行，美國應大聲疾呼，吸引各界關注；「這是過去40年的政策，時至今日，仍是正確且明智的。」

伯恩斯指出，他還記得香港1997年移交主權時，中國對香港做的每項承諾，如今都被拋諸腦後；對應到台灣，「我們顯然不能相信中國會兌現對台灣議題的承諾。」

伯恩斯說，美國國會當年通過台灣關係法，以及歷任政府信守的一個中國政策，均假設將出現兩岸之間的和平，「到了今天沒有太多和平，有的是獨斷和脅迫。」

「我們不能在這個議題上信任中國人」，伯恩斯表示，美國要關注他們的言行，尤其是近月來，有許多中國領導幹部說要奪回台灣。

伯恩斯說，美國的責任是確保台灣像個「難打破的硬堅果」，在台灣關係法下協助台灣增加不對稱戰力，這也是其他國家現在可做的。

台灣關係法 美國 中國

上一則

前國務卿龐培歐斥拜登 在台灣、中國政策上軟弱

延伸閱讀

美駐中大使被提名人：信守一中政策 和平解決爭議

美駐中大使被提名人：信守一中政策 和平解決爭議
美國的「老人政治」可以休矣

美國的「老人政治」可以休矣
CIA招募上海話、客家話特工？中網民諷：保證1天被抓

CIA招募上海話、客家話特工？中網民諷：保證1天被抓
情蒐總動員 CIA新設中國任務中心 規格直比美蘇冷戰時期

情蒐總動員 CIA新設中國任務中心 規格直比美蘇冷戰時期

熱門新聞

專家指美國正進入新一輪有如2008年式的經濟大衰退，但國會仍無法解決預算法案。(Getty Images)

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

2021-10-19 09:18
國稅局(IRS)擬查看所有存款餘額逾600元的銀行帳戶，民主黨籍國會議員19日達成協議，把查看帳戶的適用對象改為存款餘額1萬元以上帳戶。（路透）

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

2021-10-20 09:07
美國前國務卿鮑爾（右二）過世後數小時，他的遺孀艾爾瑪（右一）也宣布確診新冠肺炎，圖為2014年9月鮑爾夫婦出席布法羅士兵紀念碑為鮑爾設立半身像的揭幕儀式。路透

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

2021-10-19 07:37
佛州一處退休社區，幾名男士悠閒的聚會聊天。(Getty Images)

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

2021-10-17 06:18
美國西南航空班機降落在加州維克多維爾機場。（路透）

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

2021-10-15 23:32
俄國總統普亭認為，中國要統一台灣，完全不需要動武。路透

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

2021-10-13 11:13

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
物價連番漲 南加華人分享因應之道 原來省錢這麼簡單

物價連番漲 南加華人分享因應之道 原來省錢這麼簡單
看iPhone 13 Pro螢幕頭超暈 苦主們慘哀：眼窩和頭都痛

看iPhone 13 Pro螢幕頭超暈 苦主們慘哀：眼窩和頭都痛
費城女列車上遭性侵 乘客拿起手機竟「狂拍」沒報案

費城女列車上遭性侵 乘客拿起手機竟「狂拍」沒報案
百艘貨輪等卸貨…加州2大港塞爆 白宮出手仍難解

百艘貨輪等卸貨…加州2大港塞爆 白宮出手仍難解