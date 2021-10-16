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找工作不難 美離職潮創新高 4個月2000萬人遞辭呈

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找工作不難 4個月2000萬人遞辭呈 美離職潮創新高

編譯陳韻涵／綜合16日電
佛州一處退休社區，幾名男士悠閒的聚會聊天。(Getty Images)
佛州一處退休社區，幾名男士悠閒的聚會聊天。(Getty Images)

最新聯邦數據顯示，今年4月到8月美國勞工離職人數上看2000萬人，比去年同期增加60%，甚至高於過去50年來職場最熱的2019年春夏約12%。

華爾街日報(WSJ)報導，這些數據不計退休人數，但包括跳槽、重返校園、離職照顧家庭或單純想休息者。

數據顯示，人們離職的原因很多，如5月有許多人離職回歸校園，8月則有一波辭職潮；勞工部其他數據顯示，換工作的人數穩定增加，4月到8月美國勞動人口約200萬人受雇，但仍比新冠肺炎疫情前少近3%。

8月經季節調整後有430萬人辭職，但8月是傳統的高變動月份，因為許多20多歲的年輕人離職返回校園，而今年數據則創下勞工部2000年開始追蹤以來的新高。

每年負責4萬場離職面談的顧問公司「工作協會」(Work Institute)主席內爾姆斯(Danny Nelms)表示，大量員工辭職說明了許多雇主難以彌補人力缺口的原因。

他說，許多員工現在具備罕見優勢：工作多、薪水高、企業搶人。

他說：「疫情拖了太久，對人們的身心都有影響，這些是讓人們反思生活、職涯和工作，現有超過1000萬個職缺，想換工作並不難。」

部分產業的情況較其他產業嚴重，健康照護、零售商與食品業夏末的離職率特別高，中西部與南部的人力流失也很嚴重，其中德州與佛州的旅遊業和醫療體系流失最多員工。

研究全美50大企業的勞動力研究公司Visier指出，資遣員工的離職情況較明顯，而資深員工今年1月到8月的離職情況也比去年同期還嚴重。

部分企業的資深員工離職率比去年同期增加53%到57%，年介40歲至50歲的員工通常不易辭職，但今年辭職人數也增加至少38%。

領英(LinkedIn)則表示，目前搜尋辭職相關的關鍵字，比今年稍早增加了20%，相關標籤包括「大辭職」(greatresignation)、「新工作」(newjob)、「找工作」(jobhunt)和「筋疲力盡」(burnout)等。

觀察雇主與求職者活動的招募軟體公司「iCIMS」指出，9月職場開缺比1月時增加86%，但求職者僅增加8%。

德州農工大學(Business School at Texas A&M University)管理學副教授克洛茨(Anthony Klotz)表示，儘管8月離職人數創新高，2019年許多人也在市場熱絡時辭職並尋找更好的機會，「辭職者都說，我成為大辭職潮(Great Resignation)的一員，就算只是平常年份，也會有部分人辭職。」

工作 勞工部 美國

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