我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森簽署法案 加州高中生未修「 種族研究」別想畢業

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

中央社華盛頓10日綜合外電報導
圖為維吉尼亞級核潛艇。(美聯社)
圖為維吉尼亞級核潛艇。(美聯社)

司法部今天表示，一名海軍核工程師和他的妻子被捕，因兩人被控把機密核動力潛艦情資，串謀售予偽裝成外國特工的聯邦調查局（FBI）臥底探員。

路透報導，司法部發表聲明說，托貝（Jonathan Toebbe）和他的太太黛安娜（Diana）昨天在西維吉尼亞州被捕，並且被控違反「原子能法」（Atomic Energy Act），他們12日將在西維吉尼亞州聯邦法院出庭。

司法部表示，現年42歲的托貝是具有最高安全機密許可資格的海軍核工程師，去年把一袋受管制的資料交給某個國家，之後開始以加密貨幣數以萬計美元的價格，把情資賣給偽裝成外國官員的FBI臥底探員。

司法部的聲明說，曾有一回，托貝把儲存有關潛艦核動力反應爐文件的數位記憶卡，藏在還剩半塊的花生醬三明治裡，並置於西維吉尼亞州某個「情報祕密放置點」，於此同時，他的太太幫忙把風。

據聯邦法院的書面證詞，這個記憶卡裡儲存「西維吉尼亞級潛艦核動力反應爐的軍事敏感設計文件、操作參數與性能特點」。

司法部表示，另一張記憶卡藏在口香糖的包裝裡。

司法部說，托貝分別獲得以加密貨幣支付的報酬，總額達10萬美元。

官員指出，托貝和妻子又把一張記憶卡置於西維吉尼亞州情報祕密放置點後被捕，另據刑事訴狀，他們被控串謀與「交付管制資料」。

西維吉尼亞州 司法部 貨幣

上一則

蔡雙十演說引中反彈 蕭美琴：未聽到美方有什麼意見

延伸閱讀

犯罪學教授 涉嫌北加森林縱火被捕

犯罪學教授 涉嫌北加森林縱火被捕
共和航空「緊急狀況」降落紐約疏散 1鬧事乘客被捕

共和航空「緊急狀況」降落紐約疏散 1鬧事乘客被捕
海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當

海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當
首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手

首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手

熱門新聞

美國總統拜登。（路透）

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

2021-10-05 20:37
一名逃到歐洲的前新疆公安，披露中國對維族採取「系統性酷刑」。(擷自CNN影片)

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

2021-10-05 10:48
《潘朵拉文件》曝光了超過330名最富有的「國際政商名流」，是如何透過離岸金融與海外空殼帳戶。左圖為梁振英，右圖為傳說中的普亭私生女。（美聯社、取材自Instagram）

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

2021-10-04 08:05
美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）日前在南海作業時碰撞到不明物體受損。(Getty Images)

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

2021-10-07 20:41
華爾街日報報導，美國已在台灣部署一小支特種作戰部隊、及臨時編制的海軍陸戰隊，以協助強化台灣的防衛能力。圖為台灣國軍今年9月漢光演習的情況。美聯社

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

2021-10-07 13:30
中國軍力大躍進。美國海軍8日發布新戰略指南，首次承認美中海軍軍力旗鼓相當，美國第一次在這個世代有了戰略競爭對手。圖為兼任中共軍委主席的國家主席習近平2019年12月17日登上中國首艘航母「遼寧號」。（美聯社）

海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當

2021-10-09 02:30

超人氣

更多 >
「快樂大本營」掰了？網傳永久停播 湖南衛視回應了

「快樂大本營」掰了？網傳永久停播 湖南衛視回應了
鹹濕對話洩底…31歲「最佳女師」車震14歲少年 下場慘

鹹濕對話洩底…31歲「最佳女師」車震14歲少年 下場慘
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張
抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世
霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權