「無關中國」美核潛艦在南海受損 維修費恐不低

美國海軍部署在南海的核動力潛艦「康乃狄克號」2日在潛航時撞上不明物體，導致11名艦上官兵受傷，潛艦7日已抵達關島，其他受損狀況待評估。圖為「康乃狄克號」在海上航行。（取自seaforces.org網站）

美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」在南海撞擊不明物體受損，造成約11名船員受傷，官員表示撞擊與中國 無關。這艘造價數十億美元的潛艦尚能運作，但維修費用恐不低。

「華盛頓郵報」指出，因事屬敏感要求不具名的美軍官員表示，潛艦碰撞是在10月2日，今天才對外公布，壓下消息是為讓「康乃狄克號」（USS Connecticut,SSN-22）有時間返回關島基地，預料潛艦很快就會抵達。

官員僅透露部分艦上官兵受輕微到中度不等傷勢，但未詳述細節。

美國 海軍發布聲明說：「這艘潛艦仍維持安全與穩定狀態。康乃狄克號的核動力推進裝置和空間未受影響，保持完整運作。潛艦其餘部分受損程度尚待評估。」

美國海軍指出，這次撞擊發生在「印太地區的國際海域」。官員透露事發地正是美中角力日益激烈的南海，但美方不認為這次撞擊與中國有關。

這名官員還說，康乃狄克號正由區域內其他美國艦艇監控下駛向關島。

美軍「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）航艦和護衛船艦最近數天行經南海。卡爾文森號最近現身菲律賓海（Philippine Sea），與「雷根號」（USS Ronald Reagan）和英國 「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）2艘航艦共同執行任務，當前南海周邊海域情勢敏感。

根據美國海軍資料，康乃狄克號全長約108公尺，搭載約15名軍官、100名士兵。美國海軍聲明指出，康乃狄克號發生碰撞後並未求援，海軍將著手調查原因。

海軍官員表示，據信康乃狄克號是與像是水下沉船或貨櫃這類靜態物體碰撞。

康乃狄克號發生水下撞擊的消息最先是由美國海軍研究協會新聞（USNI News）披露，稱意外造成11人受傷。一名軍方官員向USNI News證實，自2日撞擊後潛艦就一直採水面浮航駛向關島。

綜合科技新聞網站Interesting Engineering、The Drive等報導，康乃狄克號與姊妹艦海狼號（USS Seawolf,SSN-21）、卡特號（USS Jimmy Carter,SSN-23）是唯三的海狼級核動力攻擊潛艦。

海狼級原本是要在冷戰期間對抗當時的蘇聯而研發的先進核潛艦，但隨蘇聯解體與美國國防經費大幅刪減，原訂建造29艘的海狼級最後只做3艘。1983年時估計每艘的單位成本為31億美元，若換算到2021年則每艘達85億多美元，成為史上最昂貴的攻擊潛艦。

海狼級潛艦素以能於絕對安靜的模式在北極冰面下長時間潛航著稱，在情報與其他重要任務裡極其活躍。但因數量過少、單位成本高加上搭配諸多精密科技，這次美國海軍恐得花上一筆龐大的維修費用，且因很可能沒有備用艇殼供維修，結構受損意味修復得花一段很長時間。

潛艦航行時發生撞擊並非罕見。今年2月日本潛艦「蒼龍號」（Soryu）就在太平洋浮航時撞上一艘貨輪；2016年英國海軍機敏級（Astute）核潛艦「伏擊號」（HMS Ambush）也在直布羅陀外海與一艘油輪發生水下撞擊。

美國海軍潛艦舊金山號（USS San Francisco）2005年還發生撞到水下冰山而艦艏嚴重受損的糗事。