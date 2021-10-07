CIA新設「中國任務中心」規格直比冷戰時期美蘇鬥爭

中央情報局(CIA)將成立新「中國任務中心」，專門收集有關中國情報、打擊中國對美間諜活動。圖為CIA標誌。（路透）

美國 中央情報局(CIA )將成立新「中國 任務中心」(China Mission Center)，專門收集有關中國情報、打擊中國對美間諜活動；此舉凸顯CIA視中國為首要目標，準備與北京進行長期全方位鬥爭。

「一個日益敵對的中國政府，是21世紀美國面臨的最重要地緣政治威脅。」CIA局長伯恩斯(William Burns)6日向局內人員講話時表示，成立中國任務中心，「是為了進一步加強我們的整體工作。」

不願透露姓名的CIA高層還將該間諜機構準備對中國「總動員」的態勢，與冷戰時期美蘇鬥爭相比，稱中國的全球影響力和經濟規模龐大，經濟與美國相互交織，和昔日的美蘇冷戰相比，中國是更強大、更複雜的對手。

CIA高層指出，如同對蘇聯所做的那樣，中情局將在全球部署更多高層級主管、語言、技術等專家，以蒐集情報、對抗中國；CIA還將招募和培訓更多華語人才。

中央情報局(CIA)將成立新「中國任務中心」，專門收集有關中國情報、打擊中國對美間諜活動。圖為CIA局長伯恩斯2013年出席美中戰略與經濟對話。（路透）

此外，伯恩斯現在每周都會與任務中心負責人及其他高層主管會面，以制定整合戰略。

在歐巴馬政府期間負責監督CIA全面重組的前局長布瑞南(John O. Brennan)，稱讚伯恩斯對中國採取的新作法。

布瑞南表示，「中國擁有全球野心，對美國利益和國際秩序構成最大挑戰。倘若CIA要針對某國成立專門任務中心，絕對就是中國。」

CIA在前任局長哈斯柏(Gina Haspel)領導下，開始將焦點自滲透和瓦解恐怖主義網絡，轉向中國、俄羅斯、伊朗和北韓等「難以擊毀的目標」(hard target)。

伯恩斯表示，未來CIA對其他國家的關注不會減少，也將繼續執行反恐任務。

CIA此時成立中國任務中心，也顯示拜登政府不只經貿，在國際情報上也延續川普政府抗中政策，明示中國現在是、未來也可能是CIA首要目標。

CIA曾在四年前設立新中心，以強化其在伊朗和北韓問題上的工作；現在伊朗及北韓任務中心將被整併到專注於近東和東亞地區的較大型單位 。

伯恩斯自3月接任CIA局長以來，一直將中國列為優先事項，同時關照遭受所謂「異常健康事件」包括頭痛、頭暈和惡心等問題折磨的人員。