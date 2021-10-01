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共軍擾台架次創新高 美國防部：確保台灣自我防衛

記者張文馨／華盛頓報導
國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）。美聯社
國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）。美聯社

共軍在中國建國周年紀念日派出38架飛機侵擾台灣防空識別區；國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）1日重申，確保台灣自我防衛能力的重要性，她說，要遏止中國的算計，台灣有效自我防衛才能改變遊戲規則。

希克斯1日參加華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）線上研討會，被問到是否憂心中國侵略台灣時，做出以上表示。

希克斯說，台灣情勢是美國高度關注之處，印太司令部日日緊盯西太平洋，對該區域具有強大軍力，以降低類似風險。

希克斯表示，美台關係良好，美國對台灣自1970年代起也有承諾，關鍵是協助台灣確保自我防衛能力，這相當重要；回到美國本身，美國對於確保民主繁榮昌盛具有利益，首先展現在協助台灣自我防衛上，美國會和全球夥伴在此事密切合作。

希克斯上任以來，將中國形容為步步進逼的威脅（pacing threat），如今美國、英國與澳洲三國聯合宣布新安全倡議AUKUS，被認為劍指中國。

希克斯說，中方正以驚人速度提升軍力（包括海底能力），威脅區域鄰國，三國都看到中國國家主席習近平的侵略言詞和中國的軍力不斷增長，也愈發清楚中方的意圖所在，多數都亮起警戒，包括澳洲。

希克斯表示，所謂的AUKUS，並非為澳洲提供核武，而是討論澳洲如何運用核動力，美國總統拜登還宣布三方未來會在量子計算、網路等領域合作。

希克斯表示，美國現在越來越關注中國在某些領域的發展，以確保美國能有效嚇阻，這不意味著要進入軍備競賽；美國目標並非和中國發生任何軍事衝突，而是降低緊張局勢，展示可信的嚇阻能力。

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