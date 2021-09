FDA前局長：若中國拒提新訊息 新冠病毒難溯源

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布說,若中國不提供進一步訊息,世界恐怕永遠無法知道新冠病毒的真正起源。(Getty Images)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)19日表示,若中國 不提供進一步訊息,世界恐怕永遠無法知道新冠病毒的真正起源。

高特里布受訪時說:「除非我們找到中間宿主,即散布新冠病毒的動物,或者中國內部有人願意當吹哨者。或者有接近內幕的人士,例如病毒來自實驗室且願意站出來說出真相,願意叛逃到海外,或者我們攔截了某些我們原本無法獲得的溝通訊息。倘若沒有這些資訊,我們不可能找到這個問題的答案。」

他說:「這將是一場較勁敘述功力的戰役。」高特里布所寫的新書「失控的傳染:為什麼新冠病毒擊敗我們,我們又將如何戰勝下一波疫情 」(Uncontrolled Spread: Why COVID-19 Crushed Us and How We Can Defeat the Next Pandemic)訂於21日上市。

今年5月,拜登總統下令情報單位展開為期90天調查,根據兩種最可能但並無結論的情境假設,釐清新冠病毒起源。

情報官員先前表示,從2020年以來,美方情報單位曾評估新冠病毒來自自然界、人類與帶有病毒的動物接觸而遭感染,還有病毒來自實驗室意外外洩的不同說法,病毒屬於人為製造的說法則是很早就被排除。

對於新冠病毒起源,情報界看法仍然分歧,不過兩種假設被認為最有可能,一是人類與帶有病毒的動物在自然環境中接觸,以及與實驗室有關的意外事件。

批WHO一昧讚美中國

高特里布說,世界衛生組織(WHO)不願挑戰中國,「只是一昧讚美中國的表現及中國的坦誠」,導致有關疫情起源的重要資訊根本無法取得。

他表示,有關武漢 實驗室的各種狀況與運作程序都帶有許多風險,「這不代表病毒一定來自實驗室,但卻讓實驗室變成一個引發質疑的地點。」

他說:「某些資料顯然在中國可以找到,在武漢可以找到,如果我們當初曾經去找,或許可能早一點發現,或許能夠為某些重要疑點提供答案。」