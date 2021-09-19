圖輯／密密麻麻的海地難民跨河...「回去死路一條」

拜登政府緊急下令要把無證闖入美境的海地難民，以飛機遣返海地。圖為成千上萬的海地無證移民18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。(美聯社) 「回去只有死路一條...」成千上萬、攜家帶眷的海地無證移民18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。拜登政府緊急下令要把無證闖入美境的海地難民以飛機遣返，但飢餓窮困又絕望的海地移民表示，美國加速驅逐出境的作法阻止不了他們。 ➤➤➤海地人突湧德州邊界 以為進入美國「變容易了」 美墨邊界的德州德瑞歐市的國際大橋18日仍暫時關閉。(美聯社) 圖為成千上萬，攜家帶眷，摃著行李的海地無證移民18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。(美聯社) 德州州警在美國邊境嚴防海地移民。(美聯社) ➤➤➤海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐 拜登政府緊急下令要把無證闖入美境的海地難民，以飛機遣返海地。圖為成千上萬，攜家帶眷的海地無證移民18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。(美聯社) 一位海地移民抱著幼子18日涉水越過水壩，自墨西哥格蘭德河進入德州。(美聯社) 海地移民聽信謠言，以為美國可收容難民，容易找工作，逃離歧視貧窮。圖為海地移民自墨西哥邊界渡過格蘭德河後，進入美境德州德瑞歐市的河邊，搭建臨時棲息處，喘一口氣。(美聯社) ➤➤➤美墨邊境20年罕見移民潮 海地人塞爆德州大橋 成千上萬的海地移民18日帶著家當，涉水越過水壩，自墨西哥格蘭德河進入德州。(美聯社) 海地移民自墨西哥邊界渡過格蘭德河後，進入美境德州德瑞歐市的河邊，搭建臨時棲息處，喘一口氣。(美聯社) 在美墨邊界的德州德瑞歐市，一股沙塵暴18日吹襲涉水越過格蘭德河的海地無證移民。(美聯社) 拜登政府緊急下令要把無證闖入美境的海地難民，以飛機遣返海地。圖為成千上萬，攜家帶眷的海地無證移民18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。(美聯社) ➤➤➤美墨無證移民危機致人力吃緊 CBP招聘程序協調員 德州州長艾伯特下令出動德州國民兵駐守美墨邊境德里歐市，阻止大量來自海地的無證移民。(美聯社) 由衛星空照可見到在美墨邊境的國際大橋兩側都擠滿成千上萬的海地移民，試圖非法進入美國境人德州德瑞歐市。(美聯社) 一名海地男子抱著幼女與家人18日隨著上千無證海地移民，涉水越過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入美境德州。(美聯社) 移民 拜登 美國 上一則 拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議 下一則 海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐
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