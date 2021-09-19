圖輯／密密麻麻的海地難民跨河...「回去死路一條」

拜登政府緊急下令要把無證闖入美境的海地難民，以飛機遣返海地。圖為成千上萬的海地無證移民18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。(美聯社)

「回去只有死路一條...」成千上萬、攜家帶眷的海地無證移民 18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。拜登 政府緊急下令要把無證闖入美境的海地難民以飛機遣返，但飢餓窮困又絕望的海地移民表示，美國 加速驅逐出境的作法阻止不了他們。

➤➤➤海地人突湧德州邊界 以為進入美國「變容易了」

美墨邊界的德州德瑞歐市的國際大橋18日仍暫時關閉。(美聯社)

圖為成千上萬，攜家帶眷，摃著行李的海地無證移民18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。(美聯社) 德州州警在美國邊境嚴防海地移民。(美聯社)

➤➤➤海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

拜登政府緊急下令要把無證闖入美境的海地難民，以飛機遣返海地。圖為成千上萬，攜家帶眷的海地無證移民18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。(美聯社) 一位海地移民抱著幼子18日涉水越過水壩，自墨西哥格蘭德河進入德州。(美聯社) 海地移民聽信謠言，以為美國可收容難民，容易找工作，逃離歧視貧窮。圖為海地移民自墨西哥邊界渡過格蘭德河後，進入美境德州德瑞歐市的河邊，搭建臨時棲息處，喘一口氣。(美聯社)

➤➤➤美墨邊境20年罕見移民潮 海地人塞爆德州大橋

成千上萬的海地移民18日帶著家當，涉水越過水壩，自墨西哥格蘭德河進入德州。(美聯社) 海地移民自墨西哥邊界渡過格蘭德河後，進入美境德州德瑞歐市的河邊，搭建臨時棲息處，喘一口氣。(美聯社) 在美墨邊界的德州德瑞歐市，一股沙塵暴18日吹襲涉水越過格蘭德河的海地無證移民。(美聯社) 拜登政府緊急下令要把無證闖入美境的海地難民，以飛機遣返海地。圖為成千上萬，攜家帶眷的海地無證移民18日涉過美墨邊界的格蘭德河上的水壩，進入德州，規模之大，前所未見。(美聯社)

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