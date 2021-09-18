我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX「平民太空團」安返地球 降落佛州海面

逾萬無證客 塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態

「車內有兒童」 CNN：美軍誤炸平民 CIA曾示警

編譯盧炯燊／綜合18日電
喀布爾遭誤炸被害者的家屬正在檢視汽車殘骸。(Getty Images)
喀布爾遭誤炸被害者的家屬正在檢視汽車殘骸。(Getty Images)

美國有線電視新聞網(CNN)引述三名知情人士爆料指出，美軍8月29日在阿富汗透過無人機發射發飛彈攻擊一輛汽車，阻止呼羅珊伊斯蘭國(ISIS-K)恐怖分子襲擊正在喀布爾機場撤退的美軍時，中央情報局(CIA)曾緊急發出警告，稱攻擊目標可能有兒童在內；但已太遲，警告發出後數秒，汽車即中彈，造成十名平民死亡，其中七人是兒童。

曝軍方、情報部門溝通不良

儘管軍方在之後數星期仍堅稱是合理打擊恐怖分子，但中央司令部司令麥肯齊(Frank McKenzie)最終承認錯誤，雖然他拒絕承認是徹底的失敗，但事件反映了軍方與情報部門之間在行動前的溝通及協調有問題。

目前仍不清楚軍方決定發射飛彈前，是否有通知情報部門，在情況緊急及瞬息萬變下，戰場指揮官有權不諮詢指揮系統而展開攻擊行動。

在某些情況下，軍方行動前會要求情報部門監控其攻擊目標，雙方會共享情報，最後由軍方指揮官決定是否展開攻擊。

今次錯誤凸顯了拜登政府倉卒從阿富汗撤軍後，正面對必須作出的迫切決定，即在沒有美軍駐紮下，未來在阿富汗的攻擊行動，是由國防部還是中央情報局來決定。

CNN就此查詢中情局及中央司令部，但都未獲回應。

反恐部門、情報單位及軍方均認為，在沒有美軍駐紮的情況下，要合法正確打擊阿富汗ISIS-K或凱達組織，會變得極其困難，然而將有關任務分配給情報及軍方部門，只會更頻繁出現嚴重的後果。

消息人士指出，拜登政府目前仍在努力構建未來在阿富汗反恐任務的機制；多年來，情報部門與國防部一直共同努力在阿富汗實施反恐作業，但兩個部門的溝通一定會有間隙，而且兩者是按照不同的標準運作。

一些前情報官員更進一步指出，CIA誤殺平民遠少於軍方，而軍方經常低估其攻擊死亡數字，因此很難作出準確的比較。

阿富汗 拜登 國防部

上一則

法為何未召回駐英大使？「沒必要，他們一貫投機主義」

延伸閱讀

台駐美代表處更名的想定

台駐美代表處更名的想定
逾萬無證客 塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態

逾萬無證客 塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態
美中貿易戰 進入新回合

美中貿易戰 進入新回合
聯合國大會將登場 全球百位領導人疫情下訪美

聯合國大會將登場 全球百位領導人疫情下訪美

熱門新聞

美網公開賽11日在紐約市法拉盛舉行，來自英國的18歲中英混血小將瑞度卡努在女子單打決賽中，以直落二擊敗19歲的加拿大費南德茲，拿下人生的第一個大滿貫，也是公開賽有史以來第一位從會外賽一路打進會內大滿貫奪得冠軍的女子選手。(美聯社)

美網大驚奇 中英混血18歲女將奪冠 秀中文謝球迷

2021-09-12 09:03
8月31日，中國駐美大使秦剛在華府應邀出席美中關係全國委員會董事會舉行的線上歡迎活動並發表主旨演講。（新華社）

中駐美大使爆粗魯言論 在不公開會議要美國「閉嘴」

2021-09-12 09:56
「華盛頓郵報」即將出版的新書爆出猛料，稱在川普執政時期的最後幾個月裡，美國高級軍官2次擔心總統的行為可能會引發與中國的戰爭，因此採取緊急行動以避免武裝衝突。（路透）

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

2021-09-14 23:02

美網／18歲英小將瑞度卡努 女單驚奇奪冠 媽媽是瀋陽人

2021-09-11 18:40
原本名不見經傳英國18歲中英混血女將瑞度卡努，11日一舉奪得美網公開賽冠軍，讓人跌破眼鏡，聲名大噪，身價爆漲。圖為瑞度卡努11日出席紐約市皇后區法拉盛草原的美網中心的冠軍之夜。(Getty Images)

瑞度卡努身價飆10億 美網250萬獎金 想買152元AirPods

2021-09-13 09:41
美軍的最高現任將領——63歲的參謀長聯席會議主席，密利上將——14日遭捲入重大的軍政倫理與忠誠風暴。（歐新社）

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

2021-09-15 20:22

超人氣

更多 >
習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說
以為出門散步笑開懷 哈士奇到醫院才知上當眼神死

以為出門散步笑開懷 哈士奇到醫院才知上當眼神死
加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀

加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀
世說新聞／Costco熱賣月餅 這款最值得買

世說新聞／Costco熱賣月餅 這款最值得買
不願出示接種卡 3德州觀光客痛毆紐約餐廳員工

不願出示接種卡 3德州觀光客痛毆紐約餐廳員工