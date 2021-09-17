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美中較勁意味濃厚 太平洋地區軍備競賽白熱化

中央社雪梨17日綜合外電報導
隨著美國和中國競爭愈來愈激烈，太平洋地區出現接二連三飛彈試射和數筆巨額的國防交易，凸顯出區域軍備競賽白熱化。(路透)
隨著美國和中國競爭愈來愈激烈，太平洋地區出現接二連三飛彈試射和數筆巨額的國防交易，凸顯出區域軍備競賽白熱化。(路透)

隨著美國中國競爭愈來愈激烈，太平洋地區出現接二連三飛彈試射和數筆巨額的國防交易，凸顯出區域軍備競賽白熱化。

法新社報導，韓國延世大學（Yonsei University）中國研究教授魯樂漢（John Delury）說：「印太地區正掀起一股輕微的加強軍備熱潮，感覺大家都正在這麼做。」

本周曾發生在短短24小時內，北韓試射2枚「鐵路飛彈系統」飛彈、南韓首度成功試射潛艇發射彈道飛彈（SLBM），以及澳洲宣布首度購買最先進的美國核動力潛艦和巡弋飛彈。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）的數據，亞洲和大洋洲地區光是去年合計軍事支出就超過5000億美元。

SIPRI軍費與軍火製造計畫主任貝羅-蘇杜歐（Lucie Beraud-Sudreau）告訴法新社：「過去20年（軍事支出）呈現顯著上升趨勢。而亞洲確實是趨勢最明顯的地區。」

中國占亞洲軍事支出總額的一半左右。過去26年中國軍費年年增加，解放軍也轉變為一支現代化作戰部隊。

北京目前一年軍事支出估計為2520億美元，較2011年增加76%。這讓中國軍力投射得以遍布亞洲，並直接挑戰美國霸權。

不過，澳洲、印度、日本、南韓及其他國家的國防支出也在增加。澳洲前國防情報官員休布瑞吉（Michael Shoebridge）認為，這是直接對中國採取的反應。

目前擔任澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）國防、戰略與安全計畫主任的休布瑞吉指出：「當前的軍事競爭，是介於中國與其他希望威嚇中國勿動武的盟邦。」

他說，這些盟邦近年來反應愈來愈大，尤其在習近平成為中國領導人後。因為「他（習近平）顯然有興趣動用所有中國以相當強迫和攻擊性方式獲取的軍力。」

中國 澳洲 美國

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